Gazze İsrail'e mezar oluyor! Eski Genelkurmay Başkanının oğlu öldürüldü

İsrail’in Savaş Kabinesi’nde gözlemci olarak yer alan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda öldü.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 62’nci günde devam ederken, İsrail’in Savaş Kabinesi’nde gözlemci olarak yer alan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un 25 yaşındaki oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda öldü.

Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili olan Gadi Eizenkot, 2015-2019 yılları arasında İsrail Genelkurmay Başkanı olarak görev almıştı.

GAZZE'DE 89 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 89'a, 7 Ekim’den bu yana öldürülen asker sayısının toplamının da 416’ya yükseldiği ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 177’ye yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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