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Bahreyn'de sıcak saatler! "En yakındaki güvenli yere gidin"

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Bahreyn'de sıcak saatler! "En yakındaki güvenli yere gidin"
Başlık ResmiBahreyn'de sıcak saatler! "En yakındaki güvenli yere gidin"

Niteliği paylaşılmayan bir tehlike nedeniyle gece boyunca iki kez alarm veren Bahreyn İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden sükunetlerini koruyarak en yakın güvenli noktalara sığınmalarını istedi. Sosyal medya üzerinden yapılan kamu güvenliği duyurularında, gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinde 2 kez, tehlike uyarısı kapsamında halka en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlığın, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tehlike uyarısına dikkat çekildi.

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EN GÜVENLİ NOKTAYA GEÇİN

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sükunetlerini korumalarının talep edildiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

BİR KEZ DAHA UYARMIŞLARDI

Bakanlık, kısa bir süre önce mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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