Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın TGRT Haber canlı yayınında Suriye, İsrail, S-400 yaptırımları ve İran savaşına ilişkin açıklamaları dünya basınında ses getirdi. Yunan gazeteleri Washington'daki Yunan ve İsrail lobilerine ilişkin sözleri öne çıkarırken, İsrail medyası Suriye'ye yönelik askeri operasyon uyarısına odaklandı. Pakistan, İngiltere, Irak, Azerbaycan ve İtalya'daki yayın organları da Bakan Fidan'ın farklı konulardaki mesajlarını okuyucularına aktardı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalar, Yunanistan'dan İsrail'e, Pakistan'dan Irak ve Azerbaycan'a kadar birçok ülkenin basınında manşetlere taşındı.

Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ile Türkiye Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva'nın sorularını yönelttiği programda Bakan Fidan, Türkiye'nin dış politikası ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar vermişti.

Bakan Fidan Dürzileri işaret etti, dünya basını aynı başlıkta buluştu!

DÜNYA BASINI BAKAN FİDAN'IN O SÖZÜNE ODAKLANDI

Canlı yayının en çok konuşulan açıklamalarından biri ise Yemen'e Türk askeri gönderilmesi ihtimaline ilişkin olmuştu.

Bakan Fidan'ın "Allah uzak tutsun savaştan ama konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar" sözleri programın öne çıkan mesajları arasında yer aldı.

Bakan Fidan Dürzileri işaret etti, dünya basını aynı başlıkta buluştu!

İSRAİL BASINI SURİYE UYARISINI GÜNDEMİNE TAŞIDI

The Times of Israel ve Ynet, Bakan Fidan'ın İsrail'in Suriye'deki Dürzi gruplar üzerinden askeri operasyon başlatabileceğine ilişkin uyarısını haberleştirdi.

Gazeteler, "Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'de muhtemel bir operasyonuna karşı uyardı" başlığını kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, 'İsrail ordusunun Dürzileri bahane bilerek Suriye'ye yönelik bir harekata girişme senaryosu var. Bu senaryo sadece Suriye ile sınırlı kalmaz. Bu artık yine bir çatışmayı, beraberinde yine bir ton sıkıntıyı, belirsizliği getirir' demişti.

İsrail basını ayrıca Ankara'nın söz konusu ihtimali ABD'li ve Avrupalı yetkililerle görüştüğünü yazdı.

Bakan Fidan Dürzileri işaret etti, dünya basını aynı başlıkta buluştu!

YUNAN BASINI S-400 YAPTIRIMLARINDA AYNI BAŞLIKTA BULUŞTU

Yunanistan'ın Proto Thema, Kathimerini ve To Vima gazeteleri, Bakan Fidan'ın ABD'deki Yunan ve İsrail lobilerine ilişkin açıklamalarını öne çıkardı.

Proto Thema, "Fidan, S-400 yaptırımlarının kaldırılmasını engellemekle ABD'deki Yunan ve İsrail lobilerini suçladı" başlığını kullandı.

Gazete, Bakan Fidan'ın Trump yönetiminin yaptırımları kaldırma konusunda siyasi iradeye sahip olduğunu ancak Amerikan yasalarının ve Washington'daki baskı gruplarının süreci zorlaştırdığını söylediğini aktardı.

Proto Thema, Bakan Fidan'ın "Amerika önce mi, İsrail önce mi diyenlerin bir kavgası var" sözlerine de yer verdi.

Kathimerini ise Bakan Fidan'ın S-400 yaptırımlarının yalnızca Türkiye'nin Rus hava savunma sistemlerini satın almasıyla açıklanamayacağı yönündeki değerlendirmesini haberleştirdi.

To Vima ise Bakan Fidan'ın açıklamalarının yanı sıra Türk vatandaşlarının Avrupa'da yaşadığı vize sorunlarını gündemine taşıdı.

Bakan Fidan Dürzileri işaret etti, dünya basını aynı başlıkta buluştu!

PAKİSTAN BASINI İRAN SAVAŞININ EKONOMİK ETKİLERİNE ODAKLANDI

Pakistan'ın Dawn gazetesi, Bakan Fidan'ın İran savaşının küresel ekonomiye etkilerine ilişkin açıklamalarını gündemine taşıdı.

"Dışişleri Bakanı, İran barış anlaşmasının küresel ekonomi için hayati olduğunu söyledi" başlığını kullanan gazete, savaşın ekonomik yükünün birçok ülke için giderek ağırlaştığı yönündeki değerlendirmeleri aktardı.

Dawn, Bakan Fidan'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü ve Katar Başbakanı ile bu konuyu görüştüğünü açıklamasına da yer verdi.

Bakan Fidan Dürzileri işaret etti, dünya basını aynı başlıkta buluştu!

İTALYAN BASINI YEMEN'E ASKER GÖNDERİLMESİ TARTIŞMASINI YAZDI

İtalya merkezli CurioMondo, Bakan Fidan'ın Yemen'e Türk askeri gönderilmesi ihtimaline ilişkin açıklamalarını gündemine taşıdı.

Yayın organı, Türkiye'nin Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklediğini ancak Yemen'e asker gönderilmesi konusunda herhangi bir karar alınmadığını aktardı.

İNGİLTERE BASINI KÜRESEL PİYASALARA YÖNELİK UYARIYI ÖNE ÇIKARDI

İngiltere merkezli Middle East Eye, Bakan Fidan'ın İran savaşının uluslararası piyasalar üzerindeki sonuçlarına ilişkin açıklamalarını haberleştirdi.

Yayın organı, "Bakan Fidan, İran savaşının sonuçlarının küresel piyasaları tehdit ettiğini söyledi" başlığını kullandı.

Haberde Bakan Fidan'ın savaşın ekonomik yükünün ağırlaştığı ve çatışmanın devam etmesinin yıkıcı sonuçlara yol açabileceği yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.

ARAP BASINI İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ FAALİYETLERİNİ ELE ALDI

Londra merkezli The Arab Weekly, Bakan Fidan'ın İsrail'in Suriye'deki Dürzi gruplara verdiği desteğe ilişkin açıklamalarını daha geniş bir bölgesel güvenlik çerçevesinde değerlendirdi.

Türkiye'nin Şam yönetimiyle güvenlik iş birliğini güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde İsrail'in Suriye'nin güneyindeki faaliyetlerinin yeni bir çatışma riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

The Arab Weekly, Bakan Fidan'ın İsrail'in komşu ülkelerin güçlenmesini istemediği yönündeki değerlendirmesini de aktardı.

Lübnan merkezli Lebanon Today ise Bakan Fidan'ın muhtemel bir İsrail operasyonunun Suriye sınırlarını aşan bölgesel sonuçlar doğurabileceği uyarısını haberleştirdi.

Suriye merkezli North Press de Bakan Fidan'ın İsrail'in Suriye'deki saldırılarını durdurması ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyması yönündeki çağrısını yazdı.

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