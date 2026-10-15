İsrail'e anlayacağı dilden cevap! Herzog konuşurken Bakan Fidan salonu terk etti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen CICA Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması protesto edildi. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi, Herzog'un konuşmaya başlamasıyla birlikte salonu terk etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması sırasında çok sayıda ülkenin temsilcisi salondan ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki Türk heyeti de İsrail Cumhurbaşkanı'nın konuşmaya başladığı sırada salondan çıktı.

Herzog'un öğle saatlerinde konuşmasına başlamasıyla birlikte Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi yerlerinden kalkarak salonu terk etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"İSRAİL SİSTEMATİK BASKI POLİTİKASI İZLİYOR"

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı Bakü'deki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin halkına yönelik politikalarına tepki gösterdi.

Barışa ve karşılıklı güvene bağlılığın CICA'nın bütün üyeleri için geçerli olması gerektiğini vurgulayan Fidan, İsrail'in Filistin halkına yönelik politikalarını eleştirdi:

"CICA üyesi olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken bu bağlılığı sürdüremeyiz. Üyemiz Filistin’in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasını gerektirmektedir."

"ASYA’NIN EN KAPSAYICI GÜVENLİK FORUMU OLARAK GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ"

Azerbaycan'ın CICA başkanlığı görev süresinin uzatılmasına Türkiye'nin de desteğini ifade eden Bakan Fidan, "Laos'u 29. üyemiz olarak aramıza katmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, Sultan Hajiyev’in yeni Genel Sekreter olarak atanmasını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Asya'nın yükselişinin damgasını vurduğu dönemde barış ve refahın güvence altına alınabilmesi için daha güçlü bir CICA'ya ihtiyaç duyulduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki kararlılığını vurguladı.

"Türkiye olarak, CICA’yı Asya’nın en kapsayıcı güvenlik forumu olarak güçlendirmeye kararlıyız. Bu bağlamda ulaşım bağlantılarını genişleterek ve enerji koridorlarını çeşitlendirerek ekonomik güvenliği artırmalı ve bağlantısallığı geliştirmeliyiz."

BAKAN FİDAN DÖRT ÖNCELİĞİ SIRALADI

Dışişleri Bakanı Fidan, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi için dört temel önceliğe işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

Birincisi, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor. Orta Koridor, 'Kuşak ve Yol Girişimi'nin etkinliğini önemli ölçüde artıracaktır. Bu, yalnızca Asya ile Avrupa arasındaki ticareti kolaylaştırmak açısından değil aynı zamanda halklar arası temaslar için yeni köprüler kurmamıza da yardımcı olacaktır. İkincisi, Kalkınma Yolu Projesi. Bu proje, Irak ve Türkiye üzerinden Körfez’i Avrupa’ya bağlayacak ve aynı zamanda bölgede ve ötesinde istikrarı ve refahı destekleyecektir. Üçüncüsü, Asya’daki farklı bölgesel işbirliği mekanizmaları arasında sinerjinin artırılmasıdır. CICA, Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) arasındaki koordinasyonun iyileştirilmesi, kıtadaki bağlantısallığı kesinlikle artıracaktır. Dördüncüsü, bağlantısallık dijital dünyaya da uzanmaktadır. CICA kapsamında yapay zeka ve diğer yeni teknolojilerin sadece Asya’da değil tüm dünyada tüm insanlara fayda sağlaması için bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini derinleştirmeliyiz.



Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği ve başkanlık yapacağını hatırlatan Bakan Fidan, zirvenin iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve insan odaklı dönüşüm açısından fırsat oluşturmasını istediklerini belirtti.

Bakan Fidan, COP31 kapsamında gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'ne ilgili bütün paydaşları üst düzey katılım göstermeye çağırdı.

"ULUSLARARASI AKTÖRLER ARASINDA GÜVEN EKSİKLİĞİ VAR"

Dünyada giderek artan krizlerin uluslararası platformlardaki belirsizliği büyüttüğünü belirten Bakan Fidan, ortak sorunlara kolektif çözümler bulunmasının her zamankinden daha acil hale geldiğini hatırlattı.

Bakan Fidan, çok taraflı hareketin önündeki en büyük engelin uluslararası aktörler arasındaki güven eksikliği olduğunu dile getirdi.

Bu sorunun aşılması için bölgesel sahiplenme temelinde iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı güveni artıracak bir diyalog kültürünün oluşturulması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, şunları söyledi:

"CICA'nın, diyaloğu etkili işbirliğine dönüştürme konusunda önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle CICA'nın tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşümünü destekliyoruz."

"DAHA ETKİLİ BİR CICA İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURULMALI"

CICA'nın farklı öncelikler arasında köprü kurmak ve karşılıklı anlayışı derinleştirmek açısından değerli bir platform olduğunu belirten Bakan Fidan, zirvede kıta genelinde sürdürülebilir barışın ve refahın artırılmasına yönelik açık ve net bir yol haritasının ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, söz konusu hedeflerin ilerletilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala