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Bakanları Netanyahu'yu tehdit etti: Hükümetten çekiliriz!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanları Netanyahu&#039;yu tehdit etti: Hükümetten çekiliriz!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netanyahu, bugün kabine toplantısında kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi.

İsrail'de aşırı sağcı bakanlar , Başbakan Netanyahu'yu "Gazze'deki işgalin yavaş ilerlediği" yönünde eleştirmişti. Netanyahu, bakanları tarafından eğer Refah'a bir kara saldırısı gerçekleştirilmezse hükümetten çekilmele tehdit edildi. Netanyahu, bugün kabine toplantısında kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Refah bölgesinin karadan işgalinin gerçekleşmesi için yönelttiği tehditlere, kabine toplantısında cevap verdiği ifade edildi.

Kabine üyelerine seslenerek, "Kimsenin bana ne yapacağımı veya nasıl yapacağımı söylemesine gerek yok." diyen Başbakan Netanyahu'nun "Bazı şeyler oluyor ve olacak. Bu masadan birlik bekliyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"YAKINDA, HATTA ÇOK YAKINDA"

Habere göre, kabine toplantısı esnasında Savunma Bakanı Yoav Gallant, geçen hafta ve bugün dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki Refah'ın karadan işgaline yönelik hazırlıklarıyla yoğun şekilde alakadar olduğunu söyleyerek, "Operasyon, yakında, hatta çok yakında gerçekleşecek." dedi.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich başta olmak üzere birçok aşırı sağcı lider, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri geri almak ve buna bağlı bir ateşkese imza atmak yerine savaşın devamı ve Refah kentine saldırının bir an önce başlatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Smotrich ve Ben-Gvir'in, Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu bildirilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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