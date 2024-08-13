Ülkeden kaçan eski Başbakan Hasina’ya Bangladeş’te cinayet soruşturması açıldı

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Ajanslar 13 Ağustos 2024 17:02 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 17:07 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Ajanslar

Bangladeş'te öğrenci protestolarının ardından istifa ederek ülkeden kaçan eski Başbakan Şeyh Hasina hakkında yaşanan halk ayaklanması sırasında bir kişinin polis tarafından öldürülmesi nedeniyle cinayet soruşturması açıldı.