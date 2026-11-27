Filipinler'de bir binanın otoparkında kontrolden çıkan otomobil, dördüncü kattan düştü. Ters dönerek yere çakılan araçta bulunan 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, facia anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Korkunç kaza, perşembe günü öğle saatlerinde Filipinler'in Makati kentindeki Jimenez Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın otoparkından çıkmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten düştü. Feci olay çevrede büyük paniğe neden oldu.

Bariyerler de durdurmadı! Otomobiliyle 4. kattan yere çakıldı, korkunç anlar kamerada

RAMPAYLA İNERKEN DUVARA ÇARPTI, SONRASI FELAKET

Makati polisinin açıklamasına göre sürücü, otoparkın beşinci katından rampayla indiği sırada duvara çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, güvenlik bariyerine rağmen duramadı. Bariyeri aşan araç, dördüncü kattaki otoparktan düşerek ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde 55 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bariyerler de durdurmadı! Otomobiliyle 4. kattan yere çakıldı, korkunç anlar kamerada

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken polis, benzer olayların önüne geçilmesi için otopark işletmelerine uyarıda bulundu. Yetkililer, özellikle araçların düşmesini engelleyen güvenlik bariyerlerinin ve otopark rampalarının kontrol edilmesini istedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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