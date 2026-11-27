İngiltere, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez eski askerlerini muhtemel bir savaşa karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Savunma Bakanlığı, stratejik yedek statüsündeki 100 bin eski askere mektup göndererek iletişim bilgilerini ve mevcut mesleki becerilerini güncellemelerini istedi. Adımın, muhtemel bir askeri saldırı karşısında ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

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İngiltere'de muhtemel bir savaş ihtimaline karşı dikkat çeken bir hazırlık başlatıldı. The Telegraph gazetesinin özel haberine göre Savunma Bakanlığı, 100 bin eski askerin gönüllü olarak eğitim, tatbikat ve NATO tatbikatlarına katılabileceğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN SAVAŞ HAZIRLIĞI

"Stratejik yedek" konumundaki eski askerlere gönderilen mektupta, bu kişilerden iletişim bilgilerini güncellemeleri ve mevcut iş ve yeteneklerini orduya bildirmeleri istendi. Yedek askerlerin muhtemel bir savaşa çağrıldıklarında hazır olmalarının amaçlandığı aktarılan mektupla, hükümetin bir askeri saldırı anında kendisini savunabilme kapasitesini geliştirmeyi amaçladığı da haberde vurgulandı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! İngiltere'de seferberlik hazırlığı: 100 bin askere 'hazırlıklı olun' mektubu

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA BİR İLK!

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yedeklerin savaşa hazır olmasını isteyen hükümetin gönderdiği mektupta ayrıca, "Mektup hazırlığı, caydırıcılığı ve çatışma riskini azaltmayı güçlendirmeye yönelik pratik bir adım olarak gönderilmiştir." ifadesi yer aldı.

AMACI ESKİ PERSONELİN BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK

Mektubu değerlendiren bir ordu yetkilisi, mektubun gönderme amaçlarından birinin de eski askeri personelin bilgilerini güncellemek olduğunu belirterek "Bir zamanlar askerde tank kullananlar bugün sivil olarak ordunun daha çok işine yarayacak bambaşka bir iş yapıyor olabilir." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! İngiltere'de seferberlik hazırlığı: 100 bin askere 'hazırlıklı olun' mektubu

Yedeklerin birdenbire harekete geçirilmeyeceğinin de altını çizen ordu yetkilisi, "Onların bilgilerini tutmamak ve istediğimizde erişememek delilik olurdu. Onları kullanmamız gerektiğinde pek çok alanda köreldiklerini görebiliriz. Bu nedenle ilk aşamada kim olduklarını, nerede olduklarını ve hangi becerilere sahip olduklarını bilmek." ifadelerini kullandı.

Eski Askerlerden Sorumlu Devlet Bakanı Calvin Bailey ise mektubu doğrulasa da bunun, eski askerleri hemen orduya çağırmak anlamına gelmediğini belirtti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! İngiltere'de seferberlik hazırlığı: 100 bin askere 'hazırlıklı olun' mektubu

Bailey, "Gücümüz sadece silahlarımızla ya da ekipmanımızla ölçülemez, insan gücümüzle ölçülür. Stratejik yedekler de bu gücün bir parçasıdır. Stratejik yedeklerin büyük çoğunluğu hiçbir zaman orduya geri çağrılmayacak. Onlar zaten her gün caydırıcı bir unsur olarak çatışmaları önlüyor. Bu mektuplar da yedeklerin silah altına alınmak üzere oldukları anlamına gelmiyor. Sadece kimlerin uygun olduğunu, onlarla nasıl iletişim kurulacağını ve becerilerini öğrenmek için çalışıyoruz." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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