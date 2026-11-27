ABD'nin California eyaletinde sahile vuran zehirli deniz yılanları endişeye neden oldu. El Nino nedeniyle ısınan okyanus sularında kuzeye sürüklendiği değerlendirilen deniz yılanlarının zehri, felç ve solunum güçlüğüne kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor. Bilim insanları, vatandaşlara bu yılanlara kesinlikle dokunmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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California'nın güney kıyılarında ortaya çıkan zehirli deniz yılanları, bilim insanları başta olmak üzere yetkilileri harekete geçirdi. California Eyalet Parkları yetkilileri, sahile vuran yılanların, ‘zehirli sarı karınlı deniz yılanı’ olduğunu doğruladı. Bölgede bugüne kadar yalnızca 8 kez görülen bu türün, El Nino nedeniyle deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi sonucu kendi alanının dışına çıkarak kıyıya vurduğu değerlendiriliyor.

KUM ÜZERİNDE 24 SAATTEN FAZLA KALAMIYOR

California Eyalet Parkları yetkilileri, deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artış nedeniyle kıyılarda bu tür zehirli canlılarla daha sık karşılaşılabileceğini belirtti. Kıyıya vuran deniz yılanlarının genellikle sağlıksız durumda olduğu ve kum üzerinde 24 saatten fazla hayatta kalamadığı ifade edildi.

Plajlarda korkutan görüntü! Yüzlercesi kıyıya vurdu: Isırığı felç ediyor, ekipler alarma geçti

ISIRIRSA FELÇ EDEBİLİR

Yaklaşık 45 ila 76 santimetre uzunluğundaki sarı karınlı deniz yılanları, koyu renkli sırtları ve parlak sarı karınlarıyla tanınıyor. Oldukça güçlü bir zehre sahip olan bu canlıların ısırması, kas dokusunda hasara, felce ve solunum güçlüğüne neden olabiliyor.

YETKİLİLERDEN ‘DİKKATLİ OLUN’ ÇAĞRISI

Sahilde bu tür canlılarla karşılaşan vatandaşlardan yılanlara yaklaşmamaları, ölü görünseler bile dokunmamaları ve bulundukları konumu yetkililere bildirmeleri istendi.

Plajlarda korkutan görüntü! Yüzlercesi kıyıya vurdu: Isırığı felç ediyor, ekipler alarma geçti

San Diego Doğal Tarih Müzesi Herpetoloji Bölümü ekipleri, kıyıya vuran yılanı incelemeye aldı. Bilim insanları, bu canlıların neden kıyıya sürüklendiğini ve El Nino'nun bölgedeki deniz hayatı üzerindeki etkilerini araştırıyor.

Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan ve plajları ziyaret eden vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgularken, olağandışı deniz canlılarının görülmesi durumunda ilgili kurumlara haber verilmesi çağrısında bulundu.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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