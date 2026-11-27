ABD'nin Alaska eyaletinde iki çocuk annesi Christina Blake, havaalanı pistinde yaşanan korkunç olayda bir uçağın pervanesine çarparak hayatını kaybetti. Ailesi, kadının uzun süredir uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini, akıl sağlığının da yerinde olmadığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Alaska'da meydana gelen olayda, aracıyla havaalanının taksi yoluna giren 38 yaşındaki Christina Blake, bir süre sonra araçtan inerek iniş yapan uçağa doğru ilerledi. Kadın, bu sırada uçağın pervanesine çarparak hayatını kaybetti.

ARACINDAN İNİP UÇAĞA YAKLAŞTI

New York Post'un aktardığı polis kayıtlarına göre Blake, olay günü yanında bir erkek yolcunun bulunduğu araçla havaalanının taksi yolunda ilerliyordu. Daha sonra aracından inen kadın, pilota doğru el hareketleri yaparak uçağa yaklaştı. Bu sırada uçağın pervanesine çarparak ağır şekilde yaralandı ve hayatını kaybetti.

Yetkililer, kadının pervaneye bilerek yaklaştığına dair herhangi bir bulguya ulaşmadıklarını belirtti.

“AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI VARDI”

Blake'in ailesi ise ölümünün arka planında uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının olabileceğini düşünüyor. Oregon'da yaşayan üvey kız kardeşi Sheri Stewart, Blake'in şizofreni hastası olduğunu ve hastalığıyla mücadele ederken uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları da yaşadığını söyledi.

Havaalanında trajik ölüm! İki çocuk annesi uçağın pervanesine çarparak can verdi

Stewart, kız kardeşinin geçmişte Oregon'da trafiği yönlendirmeye çalıştığı için tutuklandığını anlattı. Kendisinin ABD Donanması'nda görev yaptığı dönemde uçakların yönlendirilmesiyle ilgili bazı hareketleri Blake'e gösterdiğini belirten Stewart, bu nedenle kız kardeşinin havaalanında benzer davranışlar sergilemiş olabileceğini ifade etti.

DURUMU SON DÖNEMDE KÖTÜLEŞMİŞTİ

"Bu, kız kardeşimin akıl sağlığı nedeniyle yaşanan trajik bir kazaydı. Kız kardeşim gerçekten harika bir insandı ama bu durumu kontrol altına alamadı" diyen Stewart, Blake'in son dönemde ruhsal açıdan kötüleştiğini ve yaklaşık bir yıldır kendisiyle görüşmediğini de aktardı. Kadının teyzesi Laura Blake de ilaçlarını kullanıp kullanmamasının davranışlarında belirgin farklılıklara yol açtığını söyledi. Aile üyeleri,Blake'in yaşadığı sorunlar nedeniyle iki kızının da artık onunla birlikte yaşamadığını belirtti.

Havaalanında trajik ölüm! İki çocuk annesi uçağın pervanesine çarparak can verdi

Alaska Kamu Güvenliği Departmanı sözcüsü Austin McDaniel, olay sırasında Blake'in kullandığı aracın yolcu koltuğunda yetişkin bir erkeğin bulunduğunu doğruladı.

Yetkililer, kazada alkolün etkili olup olmadığının belirlenmesi için adli tıptan gelecek sonuçları bekliyor.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten yetkililer, olayın şu aşamada kasıtlı bir eylem olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını ve trajik bir kaza olarak değerlendirildiğini açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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