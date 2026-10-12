Barzani'den dikkat çeken sözler: Erdoğan Nobel'i hak ediyor

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye sürecinin ciddi olduğunu ve doğru yönde ilerlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Barzani, sürecin çözülmesi halinde Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olacağını ifade etti.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ın Erbil kentinde Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda konuştu. Barzani, Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DOĞRU BİR İSTİKAMETTE İLERLİYOR"

İki yıl önce Terörsüz Türkiye sürecinin ciddi olup olmadığı konusunda şüpheleri bulunduğunu aktaran Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından sürecin ciddiyetine inandığını söyledi.

Erdoğan'ın süreç konusunda kararlı olduğunu belirten Barzani, ilerlemenin yavaş olduğu yönündeki eleştirilerin doğal karşılanması gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye projesi ciddi bir süreç fakat yavaş ilerlediği yönünde şikayetler olabilir. Bence bu da çok doğaldır ve bir gecede çözülmez. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir fakat doğru bir istikamette ilerliyor.”

Erbil yönetimi olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineleyen Barzani, sürecin hem Türkiye'nin hem de bölgenin yararına olacağını belirtti.

ERDOĞAN İÇİN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRMESİ

Sürecin başarıya ulaşmasının Türkiye'yi farklı bir noktaya taşıyacağını ve ülkenin bölgedeki rolünü güçlendireceğini kaydeden Barzani, çözümün önemine dikkat çekti.

Barzani, “Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır” ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI ZAMAN ALACAK"

Suriye'deki gelişmelere de değinen Barzani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın sorunları çözmek istediğini düşündüğünü söyledi. Suriye'deki mevcut aşamanın kolay olmadığını belirten Barzani, Şara ile yaptığı görüşmede Kürt karşıtlığı görmediğini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin entegrasyonuna ilişkin sürecin iyi ilerlediğini aktaran Barzani, Kürtçe eğitim konusunda da adımlar atıldığını kaydetti.

Suriye'nin karşı karşıya olduğu sorunların yalnızca siyasi başlıklarla sınırlı olmadığını belirten Barzani, ülkenin sosyal, imar ve altyapı bakımından zor bir durumda bulunduğunu ifade etti.

Barzani, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılmasının uzun zaman gerektireceğini dile getirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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