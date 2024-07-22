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Basra Körfezinde İran-BAE gerilimi! İngiltere petrol tankerine el konulduğunu duyurdu

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Dünya Haberleri

İran Devrim Muhafızları, İsrail'e gaz yağı taşıdığı iddia edilen bir petrol tankerini ele geçirdi. Geminin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından işletildiği belirtildi.

Olası bir 3. Dünya Savaşı'na karşı ülkelerden peş peşe hamleler gelirken, bu kez de Basra Körfezi'nde İran-BAE gerilimi yaşandı. İ

İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı yaptığı hamle ile Körfez'de adeta sular köpürdü.

PETROL TANKERİ ELE GEÇİRİLDİ

İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Buşehr limanının güneybatısında BAE'ye ait ogo bayraklı bir petrol tankerini durdurarak ele geçirdiğini açıkladı.

Embry şirketinin iddiasına göre, bu olay Pazar günü Buşehr limanının 61 deniz mili güneybatısında meydana geldi. Tankerin İsrail'e gaz yağı taşıdığı iddia edildi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

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