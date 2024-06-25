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Batı Kudüs'te Netanyahu'ya karşı tarihi protesto! 10 binlerce İsrailli ABD Konsolosluğu'nda toplandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrailliler, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi işgal eden Netanyahu ve hükümetine karşı istifa protestolarını sürdürüyor. Batı Kudüs'te 10 binlerce İsrailli, Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı. ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen gösterilerde protestoculara İsrail güçleri müdahale etti.

Netanyahu yönetimindeki İsrail hükümeti 7 Ekim'den bu yana Gazze işgalini sürdürüyor. Hamas tarafından işgale karşı esir alınan İsraillilerin aileleri, Netanyahu'yu protesto etmeye devam ediyor.

ABD KONSOLOSLUĞU'NDA DEV PROTESTO

10 binlerce İsrailli, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle Batı Kudüs'teki ABD Konsolosluğu'nun önünde gösteri düzenledi.

İSRAİL GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

ABD konsolosluğu önünde toplanan göstericiler, ellerinde esirlerin fotoğraflarını ve Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Bölgede önlem alan İsrail güçleri, protestoculara müdahale etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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