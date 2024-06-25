Batı Kudüs'te Netanyahu'ya karşı tarihi protesto! 10 binlerce İsrailli ABD Konsolosluğu'nda toplandı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Haziran 2024 00:01 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 00:17 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrailliler, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi işgal eden Netanyahu ve hükümetine karşı istifa protestolarını sürdürüyor. Batı Kudüs'te 10 binlerce İsrailli, Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı. ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen gösterilerde protestoculara İsrail güçleri müdahale etti.