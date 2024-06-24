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İsrail'den Gazze'de katliam üstüne katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İşgal ordusu, Han Yunus kentine ve Magazi Kampı'na havadan saldırı düzenledi. Saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybederken, en az 22 kişinin de yaralandığı belirtildi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 37 bin 626 Filistinliyi katleden İsrail, saldırılarına bu akşam da sürdürdü. Gazze'nin Han Yunus kentine ve El-Magazi kampına havadan saldırılar düzenleyen işgal ordusu, çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açtı.

HAN YUNUS'TA KATLİAM DÜZENLENDİ!

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla Kavşağı üzerindeki bir grup Filistin vatandaşını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda yaşamını yitiren 7 kişinin naaşı ile yaralı 22 kişi, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

MAGAZİ KAMPI'NDA BİR AİLE YOK EDİLDİ!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Kampı'nda sivillerin yaşadığı bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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