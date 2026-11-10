İngiliz rock müzik grubu Beatles’ın efsanevi ismi Paul McCartney, servetini en az 1,4 milyar dolara yükselterek, müzik camiasının en zenginleri arasında üçüncü sıraya yerleşti.

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İngiliz rock grubu The Beatles'ın kurucularından 84 yaşındaki Paul McCartney, milyarderler listesine adını yazdırmayı başardı. Forbes tarafından yayımlanan tahminlere göre

DÜNYANIN EN ZENGİN 3. MÜZİSYENİ

McCartney'nin toplam serveti 1,4 milyar doları buldu. Böylece sanatçı, dünyanın en zengin müzisyenleri sıralamasında Taylor Swift ve Jay-Z'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Swift'in serveti 2 milyar dolar, Jay-Z'ninki ise 2,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Beatles efsanesi de milyarderler kulübüne katıldı! Dünyanın en zengin üçüncü müzisyeni oldu

ŞİRKETİN DEĞERİ 250 MİLYON DOLAR

McCartney'nin servetinin önemli bir bölümünü, Beatles henüz dağılmadan 1969 yılında kurduğu MPL Communications adlı müzik şirketi oluşturuyor. Şirketin bugünkü değerinin en az 250 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Sanatçının yıllık on milyonlarca dolar gelir elde ettiği belirtilirken bu kazancın önemli bir kısmı şarkı telif haklarından ve tiyatro müzikallerinden geliyor. Blue Suede Shoes ve It's Beginning To Look A Lot Like Christmas gibi eserlerin telif gelirlerinin yanı sıra Grease gibi yapımların amatör sahnelemeleri de McCartney'ye kazanç sağlıyor.

Ünlü müzisyenin mal varlığında geniş müzik katalogları, dünya çapındaki konser ve turnelerinden elde ettiği gelirler, İngiltere'deki gayrimenkulleri ve Pablo Picasso'nun eserlerinin de bulunduğu özel sanat koleksiyonu da önemli yer tutuyor.

Beatles efsanesi de milyarderler kulübüne katıldı! Dünyanın en zengin üçüncü müzisyeni oldu

“EĞLENCE BAĞIMLISIYIM”

Müzik kariyerini hiçbir zaman geleneksel anlamda bir iş olarak görmediğini söyleyen McCartney, daha önce kendisini "eğlence bağımlısı" olarak tanımlamıştı. Apple Music'te Zane Lowe'a verdiği röportajda bu konudaki düşüncelerini anlatan sanatçı, "İnsanlar 'Ah, sen bir işkoliksin' diyorlar ve ben de 'Biz müzikle çalışmıyoruz, müzik çalıyoruz, bu yüzden ben bir eğlence bağımlısıyım!' diyorum" ifadelerini kullandı.

Günümüz müziğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan sanatçı, Billie Eilish'in çalışmalarını beğendiğini ancak onun tarzında şarkılar yazmak istemediğini söyledi.

McCartney, Amy Poehler'ın Good Hang podcast'inde, "Billie Eilish harika, ama onun şarkılarını yazmak istemezdim sanırım. Günümüzde birçok şarkı ayrılık şarkısı ve ben evliyim!" dedi.

Beatles efsanesi de milyarderler kulübüne katıldı! Dünyanın en zengin üçüncü müzisyeni oldu

"BAZILARI ÇOK SIRADAN..."

Bir dönem Billy Joel'in Just the Way You Are şarkısını yazmış olmayı istediğini de belirten McCartney, günümüzdeki bazı popüler şarkılar için "Bazıları çok sıradan…" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Beatles'a olan hayranlığının yıllar geçtikçe arttığını söyleyen McCartney, eski grup arkadaşı John Lennon ile birlikte şarkı yazmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

"Ben bir hayranım. Zaman geçtikçe daha da büyük bir hayran oluyorum. Ben bir Beatles hayranıyım" diyen sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız bir şeyi duyuyorum ve onu John'la birlikte yazdığımı hatırlıyorum ve 'Vay be, oturup biriyle birlikte şarkı yazmak gerçekten büyük bir şansmış ve o kişi de John Lennon'mış' diye düşünüyorum. Ve bence o da benim için aynı şeyi düşünüyor."

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