'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı, Tayland'da başka kadınla evlendi: Skandal 'davetiyeyle' çıktı

İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki David Curtis, 16 yıllık eşinden gizli Tayland'a giderek kendisinden 21 yaş küçük bir kadınla dünya evine girdi. Sosyal medyada paylaşılan düğün davetiyesiyle ortaya çıkan skandal, mahkeme tarafından Curtis’e verilen 6 aylık hapis cezasıyla sonuçlandı.

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İngiltere’de yaşayan 56 yaşındaki David Curtis, evinden eşine işe gideceğini söyleyerek çıktıktan sonra Tayland'a yerleşerek 35 yaşındaki Kwanta Satipjan ile nikah masasına oturdu.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR" DEYİP GİTMİŞ

Eşi Kirsty Curtis'e yalnızca "Biraz zamana ihtiyacım var" mesajı gönderen ve kendisine dünya turuna çıkacağını söyleyen adamın bu gizli evliliği, 35 yaşındaki Satipjan’ın sosyal medyada paylaştığı düğün davetiyesi sayesinde gün yüzüne çıktı.

Kaynak: Dailymail

Eşinin ihanetiyle sarsılan Kirsty, avukatının yönlendirmesiyle soluğu poliste aldı. Olay kısa süre içine yargıya taşınırken, Şubat 2026'da İngiltere'ye ayak basan Curtis, Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Kaynak: Dailymail

Savcı Jade Salter, mahkemede yaptığı açıklamada, "26 Şubat 2026'da İngiltere'ye dönüşünde Heathrow Havalimanı'nda tutuklandı ve düğün töreniyle ilgili her şeyi itiraf etti" dedi.

Nottingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan David Curtis, çok eşlilik suçlamasını kabul etti. Davada savunma yapan avukat Tim Gaubert, müvekkilinin düğünü tamamen gizli tutmadığını, yakın aile üyelerine davetiye gönderdiğini savunarak, "Mağdurun büyük bir üzüntüye maruz kaldığına hiç şüphe yok. Bunun başka bir açıklaması olamaz" ifadelerini kullandı.

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“MİDEM BULANDI, 16 YIL HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR”

Yaşadığı büyük hayal kırıklığını dile getiren Kirsty Curtis ise hissettiği derin acıyı, "Midem bulandı. Bu tam bir ihanetti, 16 yılın hiçbir anlam ifade etmediğini ve bir anda kenara atıldığımı hissettim" sözleriyle özetledi.

Yaşananların sadece evliliğini bitirmekle kalmadığını vurgulayan mağdur kadın, "Yaptıklarının sonuçları hayatımın geri kalanında beni takip edecek. Sadece evliliğimi yıkmakla kalmadı, aynı zamanda güvenme, kendimi güvende hissetme ve birini tekrar hayatıma alma yeteneğimi de zedeledi" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yargılama sonucunda, çok eşlilik suçundan David Curtis'e 6 ay hapis cezası verilirken, söz konusu ceza 18 ay süreyle ertelendi.

Yaşadığı zorlu süreci arkasında bırakarak hayatına odaklanmaya çalışan Kirsty Curtis, "İnsanların beni kırgın, öfkeli bir kadın olarak düşünmesini istemiyorum. Zor ve çetin bir süreçti ama şimdi iyiyim" diyerek yeni bir sayfa açtığını belirtti.

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