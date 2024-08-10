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Belarus'tan Ukrayna'ya tehdit: Karşılıksız kalmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Belarus&#039;tan Ukrayna&#039;ya tehdit: Karşılıksız kalmayacak

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkesinin hava sahasına girmesinin "kışkırtıcı eylem" olduğunu ve cevapsız kalmayacağını söyledi. Ayrıca Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine girmesine tepki göstererek, "Tüm bunlar, onların (Ukraynalılar) barışa hazır olmadığını gösteriyor" dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Şklov kentine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, dün Ukrayna'ya ait İHA'ların Belarus hava sahasına girdiğini söyledi.

Belarus hava savunma sistemlerinin devreye girerek İHA'ları yok ettiğini, bunun "kışkırtıcı eylem" olduğunu belirten Lukaşenko, "Ukrayna tarafına herhangi bir kışkırtıcı eyleminin yanıtsız kalmayacağı mesajını ilettik" dedi.

"UKRAYNA BARIŞA HAZIR DEĞİL"

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girdiğine ve yaklaşık 35 kilometre ilerlediğine dikkati çeken Lukaşenko, bunun Rusya'ya karşı yapılan "provokasyon" olduğunu dile getirdi.

Lukaşenko, "Tüm bunlar, onların (Ukraynalılar) barışa hazır olmadığını ve gerginliği artırmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

"ASKERİ BİRLİKLERİ GÜÇLENDİRİN" TALİMATI!

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına ülkenin güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talimatını verdiğini söyledi.

Savunma Bakanı Viktor Hrenin de gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın, askeri birlikleri Gomel ve Mazır yönlerinde güçlendirme talimatı verdiğini belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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