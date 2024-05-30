Belediye başkan adayı kameralar önünde suikasta kurban gitti

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Coyuca de Benitez'de belediye başkan adayı olan Alfredo Cabrera, kampanya kapanış etkinliği sırasında suikasta uğradı. O anlar kameralara da yansıdı.

Coyuca de Benitez'de belediye başkanı adayı José Alfredo Cabrera Barrientos, dün öğleden sonra kampanya kapanış etkinliği sırasında öldürüldü.

ANBEAN KAMERADA

O anlar kameralar tarafından kayıt altına alınırken görüntülerde; adayın yoluna devam etmek için destekçilerine sırtını döndüğünü ve o sırada sadece silahlı eli görülen bir kişinin ortaya çıkıp en az iki el ateş ettiği görülüyor.

Guerrero Eyaleti Başsavcılığı, adaya yönelik nitelikli cinayet suçundan sorumlu olan kişi veya kişiler hakkında soruşturma dosyası başlattığını bildirdi.