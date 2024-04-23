Beşar Esad itiraf etti: ABD ile görüşüyoruz

İç savaşın on üçüncü yılını doldurduğu Suriye’de ABD’nin yaptırım uyguladığı Devlet Başkanı Beşar Esad, hafta sonu verdiği bir röportajda Washington’la görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, bir Rus yetkiliye röportaj veren Esad’ın “ABD hâlihazırda topraklarımızın bir bölümünü kanunsuz olarak işgal altında tutuyor. Ancak onlarla zaman zaman görüşüyoruz, bu görüşmeler bir sonuca ulaşmasa da” dediğini duyurdu. Suriye lideri Esad, toplantılara katılanlar ya da masaya yatırılan konulara dair ise herhangi bir detay vermedi.

Söz konusu görüşmelerin, Suriye üzerindeki izolasyonun kaldırmak için olduğu tahmin ediliyor. İç savaş başladıktan sonra Şam rejimiyle ilişkilerini koparan ilk ülkelerden biri ABD olmuştu. ABD’yi daha sonra Körfez’deki müttefikleri izledi.

Washington, savaşın dokuzuncu yılında doğrudan Esad’ın eşi Esma Esad ve çoğu İngiliz vatandaşı olan ailesine yaptırım kararı aldı.

ABD, 2019’da çıkardığı Sezar Suriye Sivil Koruma Kanunu’yla Esad ve Suriye ekonomisini adım adım uçurumun kenarına sürükledi. Sezar yaptırımlarının öncekilerden farkı, Suriye rejimi ile ilişkileri olan veya ilişki geliştirmek isteyen ülkeleri ve şirketleri hedef almasıydı.

Yaptırımlar, Suriye’yi neredeyse dünyanın tamamından izole etti, ekonomik darboğaz giderek derinleşti.