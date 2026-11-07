Beyaz Saray yakınlarında Trump'a suikast girişimi! Aracından cephanelik çıktı

Beyaz Saray yakınlarında park halindeki bir araçta bulunan Venezuelalı şüpheli, kendisine Trump'ı öldürmesini söyleyen sesler duyduğunu ifade etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, gözaltına alınan 26 yaşındaki şahsın aracında üç ateşli silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast iddiası Washington'da güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Venezuelalı Ronny Yordrix Guanipa Chrinos'un perşembe gecesi Constitution Avenue üzerinde park halindeki aracında Gizli Servis görevlileri tarafından durdurulduğunu duyurdu.

Yetkililer, şüphelinin kendisine Başkan Donald Trump'ı öldürmesini söyleyen sesler duyduğunu ifade ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray yakınlarında Trumpa suikast girişimi! Aracından cephanelik çıktı

"TRUMP'I ÖLDÜRMEMİ SÖYLEYEN SESLER DUYUYORUM"

DHS tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin Gizli Servis görevlileriyle karşılaştığında Washington'a gelerek Trump'ı öldürmesi yönünde sesler duyduğunu söylediği aktarıldı.

Mahkeme belgelerine göre olay, perşembe gecesi saat 23.42'de meydana geldi.

Görevliler, mavi bir Ford F-150 kamyonetin içerisinde uyuyan 26 yaşındaki şüpheliyi uyandırdı.

İlk aşamada durum kontrolü amacıyla başlatılan görüşmede Chrinos, Google Translate uygulamasını kullanarak araçta teslim etmek istediği silahlar bulunduğunu anlattı.

Beyaz Saray yakınlarında Trumpa suikast girişimi! Aracından cephanelik çıktı

ARACINDAN ÜÇ SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Gizli Servis görevlilerinin araçta yaptığı aramada AR-15 tipi tüfek, MAC-10 tipi silah, Glock 43X tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Mahkemeye sunulan ifadeye göre şüpheli, silahları yaklaşık bir ay önce satın aldığını ve araçta yaşadığını söyledi.

Kamyonetin kendisine ait olmadığını, patronundan ödünç aldığını ileri süren Chrinos'un bulunduğu aracın çalıntı olarak bildirildiği ortaya çıktı.

GOOGLE TRANSLATE ÜZERİNDEN İFADE VERDİ

Şüphelinin görevlilerle iletişim kurmak için telefonundaki çeviri uygulamasını kullandığı öğrenildi.

Mahkeme belgelerine göre Chrinos, silahı kendisini öldürmeye çalışan kişilerden aldığını iddia etti.

Şüpheli, silahı direnmeden teslim edebileceğini de söyledi.

PAZARTESİ MAHKEMEYE ÇIKACAK

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Chrinos hakkında ruhsatsız ve kayıtsız ateşli silah bulundurma ve taşıma, motorlu taşıtı izinsiz kullanma, hırsızlık ve çalıntı mal kabul etme gibi suçlamalar yöneltildiğini açıkladı.

Federal savcıların delilleri incelemeyi sürdürdüğü, şüphelinin pazartesi günü federal mahkemeye çıkarılmasının beklendiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca Chrinos'un 2024 yılında ABD'ye yasa dışı yollarla girdiğini, Sınır Devriyesi tarafından yakalandıktan sonra serbest bırakıldığını öne sürdü.

GİZLİ SERVİSTEN TEHDİT UYARISI

ABD Gizli Servis Direktörü Sean Curran, olayın ardından yaptığı açıklamada güvenlik görevlilerinin bu tür durumlara müdahale etmek üzere eğitildiğini söyledi.

Curran, "Personelimiz bu tür durumlara müdahale etmek üzere eğitilmiş olsa ve taktiklerimize güvenimiz tam olsa da ortaya çıkmaya devam eden tehdit vakalarındaki artış bizi endişelendiriyor" dedi.

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