Beyaz Saray'ı alarma geçiren 'güvenlik' tehdidi Rus silahı çıktı!

Dün ABD'yi alarma geçiren ve 'Ulusal güvenlik tehdidi' olarak nitelendiren konunun Rusya'nın uyduları hedef alabilen yeni gizli silahı olduğu ortaya çıktı. Beyaz Saray'dan da bugün konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Dün ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Başkanı Mike Turner, ABD Başkanı Joe Biden'e seslenerek 'ulusal güvenlik' tehdidine yönelik bilgi aldıklarını, bunun Kongre ve müttefik ülkelerle paylaşılması gerektiğini söylemişti.

Turner yazılı açıklama yaparak, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtmiş, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum. Böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." ifadesini kullanmıştı.

ULUSAL TEHDİT RUS SİLAHI ÇIKTI

Ülkede paniğe neden olan bu açıklamaların ardından, ulusal tehdidin bir Rus silahı olduğu iddia edilmişti. Beyaz Saray’dan gelen resmi açıklama iddiaları doğruladı.

"UYDULARI HEDEF ALABİLEN BİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRDİLER"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın uyduları hedef alabilen bir teknoloji geliştirdiğini belirterek, bu sistemin nükleer silah ya da nükleer kabiliyet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda cevap vermekten kaçındı.

"ACİL BİR TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kirby, "Öncelikle, bu konuşlandırılmış aktif bir kabiliyet değil. Rusya'nın bu kabiliyetin peşinde olması endişe verici olsa da, kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit söz konusu değil. İnsanlara saldırmak ya da Dünya'da fiziksel yıkıma neden olmak için kullanılabilecek bir silahtan bahsetmiyoruz” dedi.

Kirby, ABD'nin Rusya'nın bu tür kabiliyetler peşinde olduğu konusunda "birkaç yıl olmasa da aylardır" genel bir bilgiye sahip olduğunu ifade etti.