Beyaz Saray’ı sarsan muhtıra: Biden’ın sağlık durumu gizlendi mi? Soruşturma emri verildi

ABD BaşkanI Trump’tan gündemi altüst eden adım geldi. Trump, eski Başkan Joe Biden’ın sağlık durumu hakkında kamuoyunun yanıltılmış olabileceği gerekçesiyle resmi soruşturma başlatılması talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden ve ekibi hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi. Kararname, Beyaz Saray danışmanları ile Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

AUTOPEN SİSTEMİ MERCEK ALTINDA

Trump, yayımladığı kararnamede, Biden’ın görev süresi boyunca bazı başkanlık kararlarının autopen adı verilen otomatik imza sistemiyle onaylandığını, bu nedenle belgelerin geçerliliğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

"TÜM KARARLAR BANA AİTTİR"

Eski Başkan Biden, söz konusu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, “Açık konuşayım: Başkanlığım sırasında kararları ben verdim. Aflar, idari emirler, yasalar ve bildiriler bana aittir” dedi.

KOMPLO TEORİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Trump’ın adımı, sosyal medyada Biden’ın yerine klon getirildiği yönündeki komplo teorilerinin yayılmasının ardından geldi. Kararnamede, Biden’ın zihinsel sağlığının da yönetimsel karar alma sürecine etkisi olduğu iddiaları yer aldı.

SAĞLIK DURUMU TARTIŞMA KONUSU

Trump’ın talimatı, Biden’a ileri evre prostat kanseri teşhisi konulduğunun açıklanmasının ardından geldi. Bu gelişme, Biden’ın sağlık durumu üzerinden yürütülen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

HUKUKİ ZEMİN 2005 YILINA DAYANIYOR

2005 yılında George W. Bush döneminde hazırlanan Adalet Bakanlığı görüşüne göre, başkanın bizzat imza atması zorunlu değil. Otomatik imza sistemleri de anayasal olarak geçerli sayılıyor.

TRUMP, AF KARARLARINI DA SORGULUYOR

Trump, Biden’ın bazı af kararlarının da autopen ile onaylandığını ve bunun geçerlilik açısından incelenmesi gerektiğini öne sürdü. Ancak mevcut anayasa hükümleri kapsamında afların geri alınması mümkün görünmüyor.