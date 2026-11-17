ABD'li şarkıcı Beyonce, 7 Şubat 2027'de düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri'nde aldığı adaylıkla bu ödüle 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.

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7 Şubat 2027'de düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri'ne aday isimler açıklandı. Şarkıcı Beyonce, Morning Dew (Donk) şarkısıyla "En İyi Solo R&B Performansı" kategorisinde Grammy'ye aday gösterildi.

Beyonce tarihe geçti: Grammy'e 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu

100 KEZ ADAY GÖSTERİLEN İLK SANATÇI

Bu adaylıkla Beyonce, 100 kez Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk sanatçı oldu. Beyonce'nin yanı sıra bu kategoriye aday gösterilenler arasında Kehlani'nin "Out The Window", Victoria Monet'nin "Let Me", Jill Scott'ın "Pressha" ve Tems'in "What You Need" şarkıları yer aldı.

Öte yandan, İngiliz şarkıcı Raye, 11 adaylıkla bir kadın sanatçının bir yılda aldığı en çok adaylık sayısına ulaştı. Geçen yıl Beyonce da 11 adaylık almıştı.

Beyonce tarihe geçti: Grammy'e 100 kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu

BEYONCE KİMDİR?

Beyoncé, 4 Eylül 1981'de ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde dünyaya gelen dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve prodüktördür. Müzik kariyerine çocuk yaşlarda başlayan sanatçı, 1990'lı yıllarda Destiny's Child grubuyla tanındı. 2003 yılında çıkardığı Dangerously in Love albümüyle solo kariyerinde büyük çıkış yakalayan Beyoncé, "Crazy in Love", "Halo" ve "Single Ladies" gibi hit şarkılarıyla dünya çapında ün kazandı. Grammy ödülleri başta olmak üzere çok sayıda müzik ödülüne layık görülen sanatçı, müzik dünyasının en etkili isimleri arasında gösteriliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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