“Vur”, “Affetmem” ve “Kusura Bakma” gibi şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Blok3, bu kez katıldığı bir nişan töreninde yaşananlarla gündeme geldi. Yakın arkadaşının mutlu gününe eşlik eden ünlü rapçi, nişan kurdelesinin kesilmesi sırasında tepsiyi parayla doldurdu.

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Son dönemde çıkardığı şarkılarla müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Blok3, sahne performanslarının yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminde yer alıyor. Genç rapçi, bu kez yakın çevresinden birinin nişan merasimine katılarak arkadaşının sevincine ortak oldu.

“MAKAS KESMİYOR”

Nişan töreninde geleneksel kurdele kesme anı yaşanırken salonda eğlenceli dakikalar yaşandı. Makasın kurdeleyi kesmekte zorlanması üzerine ortaya atılan “Makas kesmiyor” sözü, törenin seyrini değiştirdi.

Blok3'ten nişanda para şov! “Makas kesmiyor” dediler, tepsiyi doldurdu

TEPSİYİ PARAYLA DOLDURDU

Bu espriye kayıtsız kalmayan Blok3, cebinden çıkardığı 200 TL'lik banknotları nişan tepsisinin üzerine bırakmaya başladı. Peş peşe çıkardığı paraları tepsiye yerleştiren rapçi, kısa sürede tepsiyi nakit parayla doldurdu.

Blok3'ten nişanda para şov! “Makas kesmiyor” dediler, tepsiyi doldurdu

DAVETLİLER DE ŞAŞIRDI

Blok3'ün yaptığı bu jest karşısında tepsiyi tutan kişinin şaşkınlığı kameralara yansırken, davetliler de yaşananları gülümseyerek izledi. Salonda kahkahalara neden olan anlarda tepsinin tamamen dolmasıyla birlikte kurdele kesimi için beklenen işaret verildi.

“Tamamdır” sözlerinin ardından nişan kurdelesi kesilirken, Blok3'ün para dağıttığı anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

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