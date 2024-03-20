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Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de başkanlık yarışında ön seçim süreci devam ederken, rakipsiz kalan Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump, 5 eyalette yapılan ön seçimleri rahat kazandı. Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'da gerçekleştirilen ön seçimlerde Arizona dışındaki sonuçlara göre Biden Demokrat Partide, Trump ise Cumhuriyetçi Partide rahat bir şekilde kazanarak parti delegelerini hanelerine yazdırdı.

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Partideki ön seçim süreci Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'daki ön seçimlerle sürdü.

Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı - 1. Resim

Kendi partilerinde rakipsiz durumda bulunan ve geçen hafta başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşan Biden ile Trump, artık formaliteye dönen ön seçimlerin tamamlanması için gün sayıyor.

Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı - 2. Resim

Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'da gerçekleştirilen ön seçimlerde Arizona dışındaki sonuçlara göre Biden Demokrat Partide, Trump ise Cumhuriyetçi Partide rahat bir şekilde kazanarak parti delegelerini hanelerine yazdırdı.

RAKİPSİZ KALDILAR

Arizona'da da kısa süre içinde sonuçların açıklanması beklenirken, Amerikan medyasındaki seçim haberlerinde rakipsiz konumdaki Biden ile Trump'ın bu eyaletleri de kazandığı bildirildi.

Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı - 3. Resim

Öte yandan Florida'da ise Demokrat Parti ön seçimlerin yapılmasına gerek olmadığına karar vererek seçimleri iptal ederken, tüm delegeleri otomatik olarak Biden'ın hanesine ekledi.

ABD'de haziran ayında sona erecek parti ön seçimlerinin ardından temmuz ayında Cumhuriyetçiler, ağustos ayında ise Demokratlar parti kongrelerini yaparak burada partilerinin başkan adaylarını resmen ilan edecek.

Biden ile Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri kazandı - 4. Resim

2020 yılındaki tartışmalı başkanlık yarışının ardından Biden ile Trump'ın 5 Kasım'da bir kez daha başkanlık koltuğu için yarışması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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