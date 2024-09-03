Biden'dan 'gizli servis' itirafı: "Çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar"
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ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi. Biden, "Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi. Bu açıklamalar, özellikle Cumhuriyetçi hesaplar tarafından sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişiminde kulağından vurulmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken 'gizli servis' itirafı geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'in, "çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle" kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi.
BIDEN'DAN GİZLİ SERVİS AÇIKLAMASI
Başkan Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.
ÇOK TEHLİKELİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR
Bu tür seçim gezilerini sevdiğini söyleyen Biden, bir soru üzerine, "Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi.
SÖZLERİ VİRAL OLDU
Biden'ın söz konusu videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden'ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.