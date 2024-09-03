Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Biden'dan 'gizli servis' itirafı: "Çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar"

Biden'dan 'gizli servis' itirafı: "Çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar"

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi. Biden, "Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi. Bu açıklamalar, özellikle Cumhuriyetçi hesaplar tarafından sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişiminde kulağından vurulmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken 'gizli servis' itirafı geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'in, "çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle" kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi.

BIDEN'DAN GİZLİ SERVİS AÇIKLAMASI

Başkan Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.

ÇOK TEHLİKELİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR

Bu tür seçim gezilerini sevdiğini söyleyen Biden, bir soru üzerine, "Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi.

SÖZLERİ VİRAL OLDU

Biden'ın söz konusu videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden'ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Lübnan'ın güneyine hava saldırısı! BM çalışanı dahil yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lübnan'ın güneyine hava saldırısı! BM çalışanı dahil yaralılar var - DünyaLübnan'ın güneyine hava saldırısı!Fransa'da başbakan krizi! Macron'un azli için 200 bine yakın imza toplandı - DünyaMacron'un azli için 200 bin imza toplandıNijerya’da köye silahlı saldırı! 37 kişiyi katlettiler - DünyaNijerya’da köye silahlı saldırı! 37 kişiyi katlettilerSivillerin sığındı üniversite bombalandı! Dehşet veren görüntüler, çok sayıda ölü ve yaralı var - Dünyaİsrail Gazze'de üniversiteyi bombaladıGöçmen teknesi alabora oldu, battı! Çok sayıda ölü var - DünyaGöçmen teknesi alabora oldu, battıUkrayna'da 3 bakan aniden istifa etti! - DünyaUkrayna'da 3 bakan aniden istifa etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...