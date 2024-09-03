Biden'dan 'gizli servis' itirafı: "Çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar"

Düzenleyen: Baki Sancak 3 Eylül 2024 19:58 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 20:08 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi. Biden, "Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi. Bu açıklamalar, özellikle Cumhuriyetçi hesaplar tarafından sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.