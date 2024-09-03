Görevi sona eren ABD Büyükelçisi Jeff Flake veda etti: Sporseverler için harika bir ülke...

Görev süresi 1 Eylül'de biten ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bir video mesaj paylaşarak Türkiye'ye veda etti. Flake, elçiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin sporseverler için harika bir ülke" ifadelerine yer verdi.

"Senin muhatabın benim" demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

"Senin muhatabın benim" demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

Büyükelçi Jeff Flake, elçiliğin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 3 yıllık görev süresi boyunca Türk halkı ve Amerikan halkı arasındaki derin anlayış işbirliğini geliştirdiklerini söyledi.

"SPORSEVERLER İÇİN HARİKA BİR ÜLKE"

Türk makamlarıyla yaptıkları ortak projeleri ve eğitim konusundaki faaliyetleri anlatan Flake, Türkiye'nin sporseverler için harika bir ülke olduğunu ve muhteşem sporcularla tanıştığını kaydetti.

"KRİTİK MESELELERİN ÜSTESİNDEN GELDİ"

İki ülke arasındaki güven ve karşılıklı saygıyı artırarak ikili ortaklığın güçlendirildiğini aktaran Flake, "F-16'ların satışı, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılımı gibi konularda kritik bir ilerleme sağlayarak meselelerin üstesinden geldik." dedi.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Flake, Türkiye ile ABD'nin Ukrayna'ya verdiği "ortak desteğe" dikkati çekerek, "Küresel gıda güvenliğini güvence altına alan Karadeniz Tahıl Girişimi'nde üstlendiği rolden dolayı Türkiye'ye minnettarız." ifadesini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda Ankara'da gerçekleşen esir takası konusuna da değinen Flake, iki ülkenin birlikte NATO'yı güçlendirdiğini söyledi.

Flake, NATO'nun 2026'daki zirvesinin Türkiye'de düzenleneceğini hatırlattı.

ŞAHSİ HESABINDAN ŞİİR PAYLAŞTI

ABD Büyükelçisi geçtiğimiz günlerde de X hesabından Henry Van Dyke'a ait şiirle veda etmişti.