Görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye şiirle veda etti
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Görev süresi 1 Eylül'de dolan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, X hesabı üzerinden paylaştığı bir şiir ile Türkiye'ye veda etti.
3 yıllık görev süresi bugün sonra eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Cami önünde poz verdiği fotoğrafını paylaşan Jeff Flake şiirle veda etti. Büyükelçi'nin paylaşımında Henry Van Dyke'a ait şu mısralar yer aldı:
"EVİME DÖNDÜM, ELVEDA TÜRKİYE"
Ah, yine evime döndüm, ve yine evime döndüm, Amerika'ya!
Batıya doğru giden, dalgalı denizi yararak ilerleyen bir gemi istiyorum,
Okyanus akıntılarının ötesindeki kutsanmış ülkeye,
Havanın güneş ışığıyla dolu olduğu ve bayrağın yıldızlarla dolu olduğu yer - Henry Van Dyke
Elveda Türkiye
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi