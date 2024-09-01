Görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye şiirle veda etti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 11:46 - Güncelleme:

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Görev süresi 1 Eylül'de dolan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, X hesabı üzerinden paylaştığı bir şiir ile Türkiye'ye veda etti.