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Görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye şiirle veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye&#039;ye şiirle veda etti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Görev süresi 1 Eylül'de dolan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, X hesabı üzerinden paylaştığı bir şiir ile Türkiye'ye veda etti.

3 yıllık görev süresi bugün sonra eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Görev süresi dolan ABD Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye şiirle veda etti - 1. Resim

Cami önünde poz verdiği fotoğrafını paylaşan Jeff Flake şiirle veda etti. Büyükelçi'nin paylaşımında Henry Van Dyke'a ait şu mısralar yer aldı: 

"EVİME DÖNDÜM, ELVEDA TÜRKİYE"

Ah, yine evime döndüm, ve yine evime döndüm, Amerika'ya!

Batıya doğru giden, dalgalı denizi yararak ilerleyen bir gemi istiyorum,

Okyanus akıntılarının ötesindeki kutsanmış ülkeye,

Havanın güneş ışığıyla dolu olduğu ve bayrağın yıldızlarla dolu olduğu yer - Henry Van Dyke

Elveda Türkiye

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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