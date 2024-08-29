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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Maldivler, Danimarka, İsviçre, Gana, Almanya ve Letonya büyükelçilerini Külliye'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasanss'ı kabul etti.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - 1. Resim

ALMAN BÜYÜKELÇİ TÜRKÇE SELAMLADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - 2. Resim

Kabulde, Almanya Büyükelçilik Ataşesi Kurmay Albay Frank Kammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Büyükelçi Latheef, Toft, Scheurer, Andoh, Sorg ve Hasanss'ı ayrı ayrı kabul etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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