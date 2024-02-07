Blinken İsrail'e mekik dokudu! Netanyahu ile bir kez daha görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yanana İsrail'e adeta mekik dokudu. İsrail'e bu süreçte 6. kez giden Bilinken, bugün Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında öngörülen baş başa görüşme ise iptal edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de on binlerce insanı katleden İsrail'e mekik dokudu. Blinken, 7 Ekim'den bu yana 6. kez bugün İsrail'i ziyaret etti. Gazze'de 45'er günlük 3 aşamalı ateşkes ve esir takası planını görüşmek için İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelen Biliken'in İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile baş başa görüşmesi ise iptal edildi..

BLINKEN NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakereleri devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Başbakanlık Ofisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ile bir araya geldi.

Görüşmede; İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın Başkanı David Barnea, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey yetkililerin de bulunduğu savaş kabinesi üyeleri de yer aldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Blinken ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık binasında "uzun ve kapsamlı ikili özel bir görüşme" yaptı.

Görüşmenin ardından heyetler arasında genişletilmiş toplantıya geçildi.

BİREBİR GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında birebir görüşme yapılacağı İsrail basınına yansımıştı. Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, planlanan Blinken-Halevi görüşmesinin iptal edildiği belirtildi.

6. KEZ İSRAİL'DE

Blinken, Ortadoğu turu kapsamında dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya gelmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından İsrail'e giden Blinken'in söz konusu ziyareti, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 6. İsrail ziyareti oldu. Blinken son olarak Ocak ayı başında İsrail'e gelmişti.