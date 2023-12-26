Bill Gates’in 2024 yılı için seçim tahmini şaşırttı! Dünya çapında önemli etkileri olacak

26 Aralık 2023 17:15 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:20

Bill Gates yayınladığı blog yazısında 2023’ün kendisi için harika bir ebeveyn olduğu bir yıl olduğunu, İşlerinde yapay zekayı da etkin bir biçimde kullandığını ve çalışmalarında da birçok şeyin ön plana çıktığını dile getiriyor.

Bill Gates ayrıca hem İsrail hem de Filistin halkı için üzgün olduğunu ve kalbinin onlarla olduğunu söylüyor. İklim değişimi ve küresel ısınma da başarılı iş insanının altını çizdiği bir başka konulardan.

“ZOR ZAMANLARDAN GEÇSEK DE İYİMSERİM”

Bill Gates, inovasyonun hiç olmadığı kadar hızlandığını belirtirken, "Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Fakat gelecek için son derece iyimserim. Bunun olacağını emin olsam da dünya durumu kötü olan kesime daha da yardım edecek. Yapay zeka inovasyon zincirini güçlendirmek üzerine kuruludur” ifadelerini kullandı.

Gates, bu başlıkta ilerlemenin temelinde yatan fikrin inovasyon olduğunu vurguluyor. Microsoft'u kurma nedeni de, Melinda ile birlikte Gates Vakfı'nı başlatma sebebi de bu temel düşünceye dayanıyor.

İnovasyonun, geçtiğimiz yüzyılda hayatlarımızı nasıl geliştirdiğine dikkat çekiyor. Elektrikten arabalara, tıptan uçaklara kadar inovasyonun dünyamızı daha iyi bir yer haline getirdiğini belirtiyor.

Bugün, en başarılı ekonomilerin, değişen dünya ihtiyaçlarına uyum sağlayan yenilikçi endüstriler tarafından yönlendirildiğine dikkat çekiyor. Ancak, en sevdiği inovasyon hikayesi, 2000 yılından bu yana dünya genelinde beş yaşından önce ölen çocuk sayısının yarıya indirilmiş olmasıyla ilgili. Bunun temel nedenlerinden biri olarak inovasyonun rolüne vurgu yapıyor.

“YENİ AŞILAR BAŞARILI”

Bilim insanlarının, daha hızlı, daha ucuz ancak aynı derecede güvenli aşılar geliştirdiğini ve uzak bölgelere uygun yeni teslimat yöntemleri bulduklarını söylüyor. Ayrıca, rotavirüs gibi ölümcül hastalıklara karşı çocukları koruyan yeni aşıların da bu başarıda rol oynadığını belirtiyor.

Yapay zekanın özellikle sağlık alanında yeni ilaçların keşfine katkı sağladığını belirtiyor. Gates Vakfı'nın önceliği, yapay zeka araçlarının dünyanın en yoksul kesimlerini etkileyen sağlık sorunlarına çözüm getirmesi. Grand Challenges programıyla sağlık sorunlarına odaklanan bu girişimde, yapay zeka projelerinin öngörülmemiş olmasına rağmen, bilim insanlarının son teknolojiyi kullanarak büyük sorunlara yaklaşma başarısından etkilendiğini aktarıyor.

Gates'in dediğine göre Gates Foundation, büyük riskleri göze alıyor ve hayatları kurtarabilecek büyük girişimlere odaklanıyor. Malnütrisyonun önlenmesi ve tedavisi için bağırsak mikrobiyomunu kullanma konusunda umutlu. Beslenme bozukluklarının çocuk ölümlerindeki büyük etkisini azaltarak dünya genelindeki en büyük sağlık sorunlarından birini hedefliyorlar.

“TARİHİ BİR OY KULLANIMI BEKLENİYOR”

2024’te dünya genelinde tarihi bir oy kullanımı bekleniyor. Bill Gates, insanların küresel insan gelişimine yatırımın önemini anlayan liderleri seçmelerini umuyor. PEPFAR gibi uluslararası yardım projelerinin, dünya çapında önemli etkileri olduğunu vurguluyor.

"2024 YILINA HAZIRLANMAK"

Bill Gates, hayatını 'yaşarken verme' felsefesiyle yaşamanın anlamını düşünüyor. Servetini en fazla insan için şu anda ve gelecekte nasıl en iyi şekilde kullanabileceğini sorguluyor. Karar vermede bazen yakın çevresinden yardım alıyor ve çocuklarının bilgeliğiyle ilham alıyor. Tatil sezonunu ailesiyle geçirmeyi ve dinlenmeyi dört gözle bekliyor. Yaşamın işten daha fazlasını keşfetmeyi önemsiyor ve herkese tatil sezonunda eğlenip dinlenme fırsatı diliyor.