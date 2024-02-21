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    • Haberler > Dünya > Binlerce doktor istifa etti, hiçbiri kabul edilmedi! Hükümetten 'göreve geri dönün' talimatı

    Binlerce doktor istifa etti, hiçbiri kabul edilmedi! Hükümetten 'göreve geri dönün' talimatı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Binlerce doktor istifa etti, hiçbiri kabul edilmedi! Hükümetten &#039;göreve geri dönün&#039; talimatı
    Güney Kore, Doktor, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Güney Kore'de doktorlar grevde. Hükümetin tıp fakültesi kontenjanlarını artırmak için girişimde bulunması sağlık sistemini zora soktu. Binlerce doktor istifa etti, hükümet talepleri geri çevirerek 'göreve geri dönün' talimatı verdi.

    Güney Kore hükümeti tıp fakültelerinin kontenjanını artırmak için talimat verdi, bu durum ülkede büyük karmaşaya neden oldu. Girişimi protesto eden 9 bine yakın doktor istifasını verdi.

    Stajyer doktorlar, hükümetin bu talimatla kendilerine gözdağı vermeyi amaçladığını söyleyerek, talimatın geri çekilmesini talep etti. 

    'GÖREVE GERİ DÖNÜN' TALİMATI

    Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, dün gece itibarıyla ülkedeki 13 bin stajyer doktordan 8 bin 820'sinin istifa ettiğini, bunların 7 bin 810'unun görev yerlerini terk ettiğini söyledi. İstifaların hiçbirinin kabul edilmediğini belirten Park, hükümetin doktorların işe geri dönmeleri için resmi talimat yayımladığını açıkladı.

    Öte yandan hükümet, protestolara karşın askeri hastaneleri kamuya açarken, kamuya ait hastanelerde de çalışma saatlerini artırdı, acillerin 7/24 çalışmasına karar verdi.

    TALİMATA UYMAYANLARA 3 YIL HAPİS CEZASI

    Güney Kore'deki tıbbi kanunlara göre hükümet, 'kamu sağlığı konusunda kaygı duyulacak bir durum varsa' doktorların ve diğer tıbbi personelin göreve geri dönmesi talimatı yayımlayabiliyor. Talimata uymayan personel 3 yıla kadar hapis ya da yaklaşık 696 milyar Türk Lirası para cezasına çarptırılabiliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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