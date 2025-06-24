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Bir ülke bu olayla sarsıldı! İkiz kardeşler feci şekilde can verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir ülke bu olayla sarsıldı! İkiz kardeşler feci şekilde can verdi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York eyaletine bağlı Clark Mills kentinde yaşayan Bisson ailesi pazar günü çıkan hortum sonucu felaketi yaşadı. Bahçelerindeki ağacın evlerinin üstüne devrilmesi üzerine 6 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Kan donduran olay ABD’nin New York eyaletine yakın bir kent olan Clark Mills’te yaşandı. Pazar günü bölgede çıkan hortum Bisson ailesine felaketi yaşattı.

BAHÇEDEKİ AĞAÇ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Şiddetli rüzgarın bahçelerindeki akçaağacı evlerinin üzerine devirmesi üzerine çatının çöktüğü ve evin parçalandığı kaydedildi. 

Bir ülke bu olayla sarsıldı! İkiz kardeşler feci şekilde can verdi - 1. Resim

''ÇOCUKLARIMI ÇIKARIN!''

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca harekete geçti. Yan komşu Jared Bowman’ın aktardığına göre 37 yaşındaki anne Kayleigh Bisson ''Çocuklarımı dışarı çıkarın!'' diye bağırıyordu. 

Bir ülke bu olayla sarsıldı! İkiz kardeşler feci şekilde can verdi - 2. Resim

Clark Mills itfaiyesinden bir yetkili, ''Anneyi ön pencerede bulduğunu söyleyerek ''Onu çıkarmak için bir ağaca tırmanmak zorunda kaldım.'' şeklinde konuştu. 

İKİZ KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ

Olay esnasında evde olan 6 yaşındaki ikiz kardeşler Emily ve Kenni Bisson hayatını kaybetti. 
Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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