Ekvador’da fenomen olan yapışık ikizler José Luis ve José Armando Cevallos’tan acı haber geldi. Bir ay önce İspanya’daki bir televizyon programını ziyaret ederek gündeme gelen 27 yaşındaki kardeşler, ikizlerden birinin kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti. İkizlerin yakın arkadaşının anlattıkları yürekleri burktu.

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Doğuştan yapışık olan Ekvadorlu José Luis ve José Armando Cevallos kardeşler, 27 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyada yaklaşık 62 bin takipçisi olan fenomen ikizlerin ölümü, sevenlerini derinden üzdü.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, ikizlerin kötüleşen sağlık durumu José Luis'in idrarında olağan dışı bir durum fark edilmesiyle ortaya çıktı. Kendini kötü hissetmeye ve kusmaya başlayan José Luis, Kolombiya'nın başkenti Bogotá'da bir hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizi geçiren genç adam, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

Ancak yaklaşık iki saat sonra bu kez ikizi José Armando şiddetli bacak ağrısı yaşadı ve ardından kalp krizi geçirdi. İki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Birlikte yaşarız, birlikte ölürüz” demişlerdi! Fenomen yapışık ikizlerden acı haber

"BİRLİKTE YAŞARIZ, BİRLİKTE ÖLÜRÜZ"

İkizlerin ölümünün ardından konuşan yakın arkadaşları Fernando Carrillo, hastane sürecinde yaşananlara değindi. Doktorların kendisine kardeşlerden birinin kurtarılıp kurtarılmaması konusunda seçim yapıp yapamayacağını sorduğunu belirten Carrillo, ikizlerin hayatları boyunca benimsedikleri “Birlikte yaşarız, birlikte ölürüz” anlayışını hatırlatarak böyle bir seçim yapmayı reddettiğini ifade etti.

İkizlerin birlikte çalıştığı ekip, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, kardeşlerin ölümünden duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Açıklamada, ikizlerin hikâyeleri ve hayata bakış açılarıyla pek çok insanın kalbinde iz bıraktığı vurgulandı.

“Birlikte yaşarız, birlikte ölürüz” demişlerdi! Fenomen yapışık ikizlerden acı haber

José Luis ve José Armando, leğen kemikleri birbirine yapışık şekilde dünyaya geldi. Karaciğerleri ve bağırsakları ortak olan kardeşlerin iki bacağı ve dört kolu bulunuyordu. Her birinin ayrı kalbi olmasına rağmen, organlarının ortak olması nedeniyle doktorlar ayırma ameliyatının hayati risk taşıdığını belirtti.

“Birlikte yaşarız, birlikte ölürüz” demişlerdi! Fenomen yapışık ikizlerden acı haber

'BİRKAÇ AY YAŞARLAR' DEMİŞLERDİ

Doktorların doğumlarının ardından yalnızca birkaç ay yaşayabileceklerini öngördüğü kardeşler, tüm beklentileri aşarak 27 yaşına kadar hayatlarını sürdürdü.

Günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için özel bir tekerlekli sandalye kullanan ikizler, karşılaştıkları zorluklara rağmen gelecek hayalleri kurmaktan vazgeçmedi. Kardeşlerin vefatının ardından ailelerine destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası da başlatıldı. Kampanyayla Ekvador'daki yakınlarına maddi yardım sağlanması hedefleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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