Güney Kıbrıs'taki vahşette yeni gelişme! Kıbrıslı Türk genci kaçırıp topuklarını kesmişlerdi, 1 kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde 24 yaşında olduğu açıklanan Kıbrıslı Türk gencin kaçırılarak bıçakla yaralanmasına ilişkin soruşturmada 30 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.

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Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bir grup Kıbrıslı Rum tarafından kaçırılan ve ağır şekilde darp edilerek topukları bıçakla kesildiği kaydedilen 24 yaşında olduğu açıklanan Kıbrıslı Türk gencin olayında soruşturma devam ediyor.

30 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis basın subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Limasol'da 16 Ekim Cuma günü meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30 yaşındaki bir kişi polis tarafından tutuklandı.

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ÜÇ KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Polise başvuran Kıbrıslı Türk genç, Limasol'un Ayios Antonios bölgesindeki bir parkta bulunduğu sırada üç kişi tarafından zorla araca bindirildiğini ve ıssız bir bölgeye götürüldüğünü belirtti. Yaklaşık bir saat alıkonulduğunu ifade eden genç, bu süre içerisinde darp edildiğini ve bıçakla yaralandığını söyledi.

AV KÖPEĞİ HIRSIZLIĞI ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Rum polisinin yürüttüğü soruşturmada, saldırının av köpeklerinin çalınmasıyla ilgili iddialardan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, olayın nedenini ve diğer şüphelilerin kimliklerini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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