Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Güney Kıbrıs'taki vahşette yeni gelişme! Kıbrıslı Türk genci kaçırıp topuklarını kesmişlerdi, 1 kişi tutuklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Güney Kıbrıs'taki vahşette yeni gelişme! Kıbrıslı Türk genci kaçırıp topuklarını kesmişlerdi, 1 kişi tutuklandı
Başlık ResmiGüney Kıbrıstaki vahşette yeni gelişme! Kıbrıslı Türk genci kaçırıp topuklarını kesmişlerdi, 1 kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde 24 yaşında olduğu açıklanan Kıbrıslı Türk gencin kaçırılarak bıçakla yaralanmasına ilişkin soruşturmada 30 yaşındaki bir şüpheli tutuklandı.

Kaydet
|

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bir grup Kıbrıslı Rum tarafından kaçırılan ve ağır şekilde darp edilerek topukları bıçakla kesildiği kaydedilen 24 yaşında olduğu açıklanan Kıbrıslı Türk gencin olayında soruşturma devam ediyor.

30 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis basın subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Limasol'da 16 Ekim Cuma günü meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30 yaşındaki bir kişi polis tarafından tutuklandı.

Güney Kıbrıs'taki vahşette yeni gelişme! Kıbrıslı Türk genci kaçırıp topuklarını kesmişlerdi, 1 kişi tutuklandı
Başlık ResmiGüney Kıbrıs'taki vahşette yeni gelişme! Kıbrıslı Türk genci kaçırıp topuklarını kesmişlerdi, 1 kişi tutuklandı

ÜÇ KİŞİ TARAFINDAN KAÇIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Polise başvuran Kıbrıslı Türk genç, Limasol'un Ayios Antonios bölgesindeki bir parkta bulunduğu sırada üç kişi tarafından zorla araca bindirildiğini ve ıssız bir bölgeye götürüldüğünü belirtti. Yaklaşık bir saat alıkonulduğunu ifade eden genç, bu süre içerisinde darp edildiğini ve bıçakla yaralandığını söyledi.

AV KÖPEĞİ HIRSIZLIĞI ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Rum polisinin yürüttüğü soruşturmada, saldırının av köpeklerinin çalınmasıyla ilgili iddialardan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis, olayın nedenini ve diğer şüphelilerin kimliklerini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Rumlardan Kıbrıslı Türk gence sinsi pusu! Kaçırıp vahşice bıçakladılar
DÜNYA

Rumlardan Kıbrıslı Türk gence sinsi pusu! Kaçırıp vahşice bıçakladılar
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.