BM: "İsrail soruşturmayı engelliyor"

BM Soruşturma Komisyonu, İsrail’i 7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmayı engellemekle suçladı.

BM Soruşturma Komisyonu üyesi Chris Sidoti, İsrail'i 7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmayı engellemekle suçladı. Komisyon, İsrail'in söz konusu saldırılarla ilgili olarak mağdurlar ve birinci elden tanıklardan kanıt toplama çabalarını aktif bir şekilde engellediğini belirtti. İsviçre’nin Cenevre kentinde Mısır tarafından düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Sidoti, "İsrail hükümeti söz konusu olduğunda, sadece işbirliği eksikliği değil, İsrail'in güneyinde meydana gelen olaylarla ilgili İsrailli tanık ve mağdurlardan kanıt alma çabalarımızın aktif bir şekilde engellenmesiyle karşı karşıya kaldık" dedi.

Sidoti, İsrail hükümetine işbirliği çağrısında bulunarak, İsrail'in güneyindeki olayların mağdur ve tanıklarından komisyonla temas kurmalarını istedi. "Birçok kişiyle temasımız var, ancak daha fazla kişiyle temas kurmak istiyoruz" diyen Sidoti, İsrail'in bu konuda işbirliği yapmasını talep etti.

BM Soruşturma Komisyonu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında tüm taraflarca işlenen savaş suçlarına ilişkin kanıt toplamak için çalışıyor.