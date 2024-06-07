BM, İsrail'i kara listeye aldı

İsrail Gazze'yi havadan ve karadan vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Gazze'yi havadan ve karadan vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

BM, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülke ve gruplar" listesine ekledi. Kara listede İsrail devletinin adının değil "İsrail ordusunun" adının geçeceği tahmin ediliyor.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana savaş suçu işlediği Gazze'de katliamlarına aralıksız devam ediyor. Dünyanın ayağa kalktığı ve tepki gösterdiği olayda Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir karar geldi.

Israel National News'in haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Washington'daki askeri ataşesi Tümgeneral Hedi Silberman'ı konu hakkında bilgilendirdi.

BOKO HARAM, EL KAİDE VE İSRAİL...

Guterres, Silberman'a, Rusya ile terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram'ın yanı sıra İsrail'i de "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dahil etmeye karar verdiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres'i bu adımdan vazgeçmeye ikna etmeye yönelik tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlandığı bildirilen İsrail, gelecek hafta yayınlanacak kara listede yer alacak.

Listede İsrail devletinin adının açıkça geçmeyeceği ancak durumun sorumlusunun "İsrail ordusu" olarak tanımlanacağı tahmin ediliyor.

HER 10 DAKİKADA 1 ÇOCUK ÖLÜYOR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

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BM raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle yüzyüze olduğunu duyurmuştu.