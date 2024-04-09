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BM'den itiraf: Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BM&#039;den itiraf: Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, "Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik" dedi.

irleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı hakkında basın toplantısı düzenledi. 

Gazze konusunda neden sessiz kaldığının sorulması üzerine Muhammed, kendisinin BM Genel Sekreterine bağlı olduğunu ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in tüm açıklamalarına katıldığını kaydetti. 

Muhammed, kişisel açıklama yapma durumunda olmadığını belirterek, "Ancak benim için en büyük endişe insanlık olarak, uluslararası toplum olarak, Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik." değerlendirmesinde bulundu. 

Bu konuda acilen adım atılması gerektiğini kaydeden Muhammed, çok geç kalındığını vurguladı. 

Muhammed, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde Gazze'de "bir nesil" kaybedildiğini ifade etti. 

Temel hakların inkar edildiği Gazze'de sadece yeniden altyapı inşasının sorunlarını çözemeyeceğini belirten Muhammed, "Burada insanlar, toplumlar ve hayatlar var." dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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