BM'den kritik açıklama: "Orta Doğu bir uçurumun kenarında"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze konulu oturumunda yaptığı açıklamada, “Orta Doğu bir uçurumun kenarında” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’nin "Gazze" konulu oturumunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgedeki son durumu değerlendirdi. Guterres, Orta Doğu'nun bir uçurumun kenarında olduğunu belirterek, son günlerde yaşanan tehlikeli tırmanışa dikkat çekti. Bir hata veya iletişimsizlik sonucu tam ölçekli bir bölgesel çatışmanın başlayabileceğine işaret eden Guterres, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Tehlikenin en üst seviyede olduğunu vurgulayan Guterres, 13 Nisan'da İran tarafından İsrail'e karşı başlatılan geniş çaplı saldırının yol açtığı tırmanışı sert bir şekilde eleştirdi. Herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanmanın BM Şartı tarafından yasaklandığını hatırlattı.

Ayrıca, İsrail’in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırıyı da kınayan Guterres, diplomatik ve konsolosluk binalarının dokunulmazlığı ilkesine uluslararası hukuka uygun şekilde her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"RİSKLER PEK ÇOK CEPHEDE ARTIYOR"

Guterres, kanlı misilleme döngüsünün sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun siviller üzerinde yıkıcı etkisi olabilecek her türlü eylemi önlemek için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Risklerin birçok cephede arttığını ifade eden Guterres, bu riskleri ele almak ve bölgeyi uçurumdan geri çekmek için ortak bir sorumluluk taşındığını vurguladı. Orta Doğu'da gerilimin azaltılması için kapsamlı diplomatik adımların atılmasının önemine işaret etti.

Her şeyin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar ile başladığına dikkat çeken Guterres, “Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi bölgedeki gerilimi önemli ölçüde azaltacaktır. Acil insani ateşkes ve Gazze'de tutulan tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrılarımı yineliyorum” dedi.

"İNSANİ BİR CEHENNEM ORTAMI"

Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden saldırılarının "insani bir cehennem ortamı" oluşturduğunu ifade etti. "On binlerce insanın öldürüldüğünü, iki milyon Filistinlinin ölüm, yıkım ve insani yardımların engellenmesine maruz kaldığını ve şimdi de açlıkla karşı karşıya olduklarını" belirtti. Guterres, bir İsrail operasyonunun bu insani felaketi daha da derinleştireceğini söyledi. Gazze'deki can kayıplarının kendisinin görev süresi boyunca çok yüksek ve daha önce görülmemiş hızda ve ölçekte olduğunu vurgulayan Guterres, "UNICEF'e göre, 13.900'den fazla Filistinli çocuğun saldırılarda öldürüldüğü" bilgisini paylaştı.

İsrail son zamanlarda insani yardım dağıtımını iyileştirmek için bir dizi taahhütte bulunduğunu ancak bu konuda sınırlı ilerleme kaydedildiğini ifade eden Guterres, “İsrail, 6-12 Nisan haftasında, kontrol noktalarından geçmeyi gerektiren BM taleplerinin yüzde 40'ından fazlasını reddetti” dedi.

"İHTİYAÇ DUYULAN ŞEY AÇIKTIR: GAZZE'DE DERHAL İNSANİ ATEŞKES SAĞLANMASI"

Şu anda insani yardım operasyonlarının çok büyük zorluklarla karşı karşıya ve neredeyse hiç işlevsel olmadığını aktaran Guterres, “İhtiyaç duyulan şey açıktır: Gazze'de derhal insani ateşkes sağlanması; tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması. Uluslararası toplum bunun gerçekleşmesi için mümkün olan her şeyi yapma konusunda ortak bir sorumluluğa sahiptir” dedi.

ORTA DOĞU BIÇAK SIRTINDA

Guterres, İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı saldırıların her iki ülkede ve siviller üzerinde giderek daha fazla zarara yol açtığını vurgulayarak, "Mavi Hat boyunca onlarca sivilin öldüğünü ve on binlerce kişinin yerinden edildiğini" belirtti. "Lübnan ve İsrail topraklarının derinliklerine yapılacak saldırılar, geçmişte olduğu gibi daha ciddi bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir" uyarısında bulundu ve tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu. Ayrıca, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesi gerektiğini ve uluslararası toplumun bu konuda birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Yemen halkının sürdürülebilir ve adil bir barış için desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Orta Doğu’nun bıçak sırtında olduğunu aktaran Guterres, “Son dönemde yaşanan gerginlikler, İsrail ile tam bağımsız ve egemen bir Filistin devleti arasında kalıcı barışın sağlanmasına yönelik iyi niyetli çabaların desteklenmesini daha da önemli hale getirmektedir. İki devletli bir çözüme ilerleme kaydedilmemesinin bölgedeki istikrarsızlığı ve riski artıracağını vurgulayan Guterres, ilgili tüm hükümetleri, güven inşası ve bölgesel barış için çaba sarf etmeye ve nüfuzlarını kullanmaya çağırdı.