Lübnan saldırılarına misilleme! Golan Tepeleri'ne onlarca füze yağdı

İran destekli Hizbullah güçleri tarafından Golan Tepeleri'ne misilleme saldırısı gerçekleşti. 10'larca roketle düzenlenen saldırıda İsrail askeri üssünün hedef alındığı belirtildi. Roketlerin bir kısmı Katzrin yerleşim bölgesine düştü. Saldırı, İsrail güçlerinin Lübnan saldırılarına misilleme olarak nitelendi.

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İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurarak üst düzey Hizbullah komutanların Fuad Şükr'ü öldürmesi ve Tahran'da eski Hamas lideri Heniyye suikaste uğramasıyla birlikte Orta Doğu ateş çemberi haline geldi.

İran'ın olası bir saldırı riskine karşı ABD ve İngiltere alarm durumuna geçerken, İsrail basınında İran ve Hizbullah'ın her an saldırabileceği haberleri yayıldı. Ayrıca İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve Beyrut'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah da saldırılara misillemelerle cevap veriyor.

GOLAN TEPELERİ YİNE VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından, Golan Tepeleri'ne yaklaşık 50 roket atıldığı ifade edildi. Atılan roketlerin bir kısmının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, bazılarının ise Katzrin yerleşim bölgesine düştüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, roket saldırısında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle Katzrin'deki bazı evlerde hasar oluştuğunu aktardı.

İSRAİL ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALINDI

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla, Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait bir üssü hedef aldığını bildirdi. Saldırının, dün gece İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği hava bombardımana misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının dün gece Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

HİZBULLAH YETKİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Sayda'nın Villat bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayı yetkilisi Makdah hayatını kaybetti. Makdah'ın, Fetih Hareketi'nin Lübnan sorumlusu Münir el-Fatih'in kardeşi olduğu belirtildi.

Münir el-Fatih, Makdah'ın ölümünü doğrulayarak, "Zafere ve şehadete giden yol budur. Bu cinayetler, bizi daha da güçlendirir." ifadelerini kullandı. Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonu ise Makdah'ın Aksa Şehitleri Tugayı'nda "tuğgeneral" rütbesinde bir komutan olduğu bilgisini paylaştı.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den itibaren yoğunluğu şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Hizbullah'tan yapılan son açıklamalara göre, İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 421'i Hizbullah mensubu 585 kişi hayatını kaybetti.

GOLAN SALDIRISI VE BEYRUT'A MİSİLLEME

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik 1 hafta önce gerçekleşen roket saldırısında 12 kişi ölmüş, 17'si ağır 35 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, saldırıya cevap olarak Beyrut'un güney bölgesini bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aynı saldırıda üst düzey Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür de öldürüldü.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.