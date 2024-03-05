Bu senin eserin katil İsrail: Gazze'deki dehşetten en çarpıcı kare!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda resmi verilere göre 13 bin 430 çocuk katledildi. İsrail tarafından açlık politikasının yürütüldüğü kentte savaştan önce birçok hastalıkla mücadele eden 10 yaşındaki Filistinli Yezen el-Kefarna, ambargo ile sağlık hizmeti alamadı. İlaç sıkıntısı ve yetersiz beslenme nedeniyle küçük çocuğun hayatını kaybetti. Yezen'den geriye ise vicdanları sızlatan görüntüler kaldı...

Terör devleti İsrail, ablukaya aldığı Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırıyor. 'Savunmasız Filistin halkına' yönelik 2 bin 675 katliam gerçekleştirildi. 151 günde 13 bin 430 çocuk ve 8 bin 900 kadın katledildi.

Hayatını kaybeden çocuklardan birisi de 10 yaşındaki Filistinli Yezen el-Kefarna oldu. Görüntüleri dünyada infiale neden olan küçük çocuk savaştan önce pek çok hastalıkla mücadele ediyordu. İsrail ordusunun bölgeye uyguladığı ambargoyla beraber yeterli sağlık hizmeti alamayan Yezen'in küçük bedeni açlıkla da mücadele ediyordu.

YEZEN EL-KEFARNA HAYATINI KAYBETTİ

150 gündür devam eden savaşta hastalığının tedavi edilebilmesi için gereken ilaçların temin edilememesi ve yetersiz beslenmesi sebebiyle Refah kentindeki Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'nde tedavi gören 10 yaşındaki Filistinli Yezen el-Kefarna hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeninin yıkandığı görüntüler ise bir kez daha İsrail acımasızlığını ve zulmünü gözler önüne serdi.

ACILI BABADAN YÜREK SIZLATAN SÖZLER

Yezen'in babası Şerif el-Kefarne, saldırılarla birlikte önce Cibaliya Mülteci Kampı'na oradan Deyr el-Belah'a, sonra da Refah'a göç ettiklerini söyledi.

Savaş öncesinde oğlu Yezen'in bakımıyla ve tedavisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen baba, "Saldırıların başlaması ve yetersiz beslenme sonucu oğlumun sağlık durumu kötüleşti, onu hastaneye naklettik ve orada oksijen tüpüne bağlı olarak, serumlarla hayatta kalmaya çalıştı." dedi.

Eşi ve 3 çocuğuyla Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir okulda yaşadıklarını kaydeden baba, çocuklarına sağlıklı yiyecek temin edemediğini aktardı.

Gazze'de her gün açlıktan çocukların öldüğünü söyleyen baba Kefarne, dünyaya "Bizi görün, Gazze'deki çocukların halini görün!" diye seslendi.

'BİR DERİ BİR KEMİĞE DÖNDÜ'

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Yezen'in annesi, "Hastanede kaldığımız 10 gün boyunca sağlık durumu çok kötüleşti. Çok kilo kaybetti ve bir deri bir kemiğe dönüştü. Oğlumu bu halde göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi." ifadelerini kullandı.

Oğlunun "artık cennette bir kuş" olduğunu söyleyen anne, uluslararası topluma "Gazze halkının ve özellikle çocukların ne hale geldiğini görün!" diyerek seslendi.

Anne, "Bugün Yezen'i kaybettik, yarın başka çocukları kaybedeceğiz. Hastanelerin çocuk bölümleri savaş ve yetersiz beslenme nedeniyle dolup taşıyor." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiğini kaydetmişti. Yezen ile açlıktan ölen çocukların sayısı 16'ya yükseldi.

İSRAİL'İN AÇ BIRAKMA POLİTİKASI

İsrail'in gıda ve yardım malzemesi girişini engellediği, hatta bölgeye ulaşmaya çalışan yardım araçlarını hedef alarak çocuklarına ve ailelerine yiyecek arayan onlarca kişinin ölümüne yol açtığı ifade edilen açıklamada, aç bırakma politikası; sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik baskılar; gıda, su ve ilaç güvensizliği sonucu bu iki vilayette hayatını kaybeden 700 binden fazla kişinin sorumluluğunun İsrail ile başta ABD ve uluslararası toplum olmak üzere müttefiklerini sorumlu tuttuğu vurgulandı.

İnsani yardımın havadan ulaştırılmasının en iyi yollardan biri olmadığı kaydedilen açıklamada, "tüm dünyanın da bildiği gibi" kara yoluyla günde 1000 yardım tırının Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere tüm bölgeye ulaştırılmasının en kesin çözüm yolu olduğu ifade edildi.

YARDIM BEKLEYENLERİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun, yaşanılan kıtlığın gölgesinde dağıtılan yardım malzemesi ve unu almak isteyen binlerce kişiye yönelik katliamlar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de un almak için bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 116 kişinin öldürüldüğü; 700'den fazla kişinin yaralandığı, ayrıca Deyr Belah'ta Kuveytli bir hayır kurumuna ait yardım aracının vurulması sonucu 8 kişinin öldürüldüğü; yine Gazze'deki Kuveyt Kavşağındaki saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ayrıca Filistinlilere karşı uluslararası hukuku ihlal eden 19 savaş suçu işlediği, bunların aynı zamanda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında işlediği soykırım suçunun unsurlarını da oluşturduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler'in, Gazze'nin kuzeyine yardım malzemelerinin teslimini durdurma kararının şaşkınlıkla karşılandığı kaydedilen açıklamada, bu kararın 700 bin insanın ölüme terk edilmesi ve insani koşulların katlanarak ağırlaştırılması anlamına geldiği ifade edildi.

BULAŞICI HASTALIKLAR PATLADI

İsrail'in Nasır ve Emel hastanelerini tank ve insansız hava aracıyla yıktığı, sağlık personeline ve yerlerinden edilerek hastaneye sığınanlara ateş açtığı, çok sayıda Filistinliyi öldürerek hastaneyi toplu mezara ve kışlaya çevirdiği kaydedilen açıklamada bunun da açık şekilde bir savaş suçu olduğu, benzerlerinin bölgedeki 32 hastaneye de uygulandığı aktarıldı.

Yerinden edilmiş 2 milyon insanın hâlâ yüzlerce barınma merkezinde çetin, zor ve trajik bir hayat yaşadığı kaydedilen açıklamada, yerinden edilenlerin yiyecek, su ve ilaç bulamadığı, yerinden edilmenin zorlu koşulları ve uluslararası kuruluşların mültecilere ve yerinden edilenlere tahsis ettiği hizmetlerin yokluğu nedeniyle 700 binden fazlasının bulaşıcı hastalıklara yakalandığı belirtildi.