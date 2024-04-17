Bu yıl 88 ülkede seçim var! IMF'in Büyük Seçim Yılında Maliye Politikası raporu

IMF, Mali İzleme Raporu'nun nisan sayısını "Büyük Seçim Yılında Maliye Politikası" başlığıyla yayımladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 88 ülkede seçimlerin yapıldığı veya yapılacağı bu yılda sürdürülebilir kamu maliyesini korumak ve tamponları yeniden oluşturmak için kalıcı mali konsolidasyon çabalarına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Rapora göre, küresel ekonomik ve finansal görünümde bir istikrar gözlenirken, maliye politikasını normalleştirme çabaları, yüksek borç ve bütçe açıklarıyla mücadele etmeye devam ediyor ve yeni zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Raporda vurgulanan noktalardan biri, sürdürülebilir kamu maliyesini korumak ve tamponları yeniden oluşturmak için kalıcı mali konsolidasyon çabalarının önemi. Mali sıkılaşmanın özellikle aşırı ısınan ekonomilerde enflasyonla mücadeleyi destekleyeceği belirtiliyor.

Raporda ayrıca, Kovid-19 salgını öncesi tahminlere göre mali açıkların ve borçların daha yüksek olduğu, yüksek faiz oranlarının faiz giderlerini artırdığı, sosyal yardımların ve teşviklerin arttığı, bu da salgın ve enerji fiyatlarındaki şoklara karşılık olarak uygulanan destek tedbirlerinin uzatılmasıyla ilişkilendiriliyor.

BÜYÜK SEÇİM YILI

"Büyük Seçim Yılı" olarak adlandırılan 2024'te kamu maliyesine yönelik önemli risklerin devam ettiği ifade edilen raporda, maliye politikasının normalleşmesinin çeşitli zorlukları beraberinde getirebileceği vurgulanıyor. Raporda, dünya nüfusunun ve gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yarısından fazlasını temsil eden 88 ekonomi veya ekonomik bölgede seçimlerin gerçekleşeceği dikkate alındığında, mali patinaj risklerinin ciddi olduğu belirtiliyor.

IMF raporunda, küresel kamu borcunun GSYH'ye oranının 2023'te yüzde 93,2'ye ulaştığı ve salgın öncesi seviyenin yaklaşık 9 puan üzerinde olduğu kaydediliyor. Ayrıca, kamu borcunun GSYH'ye oranının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.

IMF yetkilileri tarafından kaleme alınan bir blog yazısında da hükümetlerin artan borçla mücadele etmesi, mali konsolidasyon sağlaması ve mali sürdürülebilirliği koruması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle mali patinajlardan kaçınılması, tamponların yeniden oluşturulması ve orta vadede mali sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiği ifade ediliyor.