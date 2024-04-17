Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bu yıl 88 ülkede seçim var! IMF'in Büyük Seçim Yılında Maliye Politikası raporu

Bu yıl 88 ülkede seçim var! IMF'in Büyük Seçim Yılında Maliye Politikası raporu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu yıl 88 ülkede seçim var! IMF&#039;in Büyük Seçim Yılında Maliye Politikası raporu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

IMF, Mali İzleme Raporu'nun nisan sayısını "Büyük Seçim Yılında Maliye Politikası" başlığıyla yayımladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 88 ülkede seçimlerin yapıldığı veya yapılacağı bu yılda sürdürülebilir kamu maliyesini korumak ve tamponları yeniden oluşturmak için kalıcı mali konsolidasyon çabalarına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Rapora göre, küresel ekonomik ve finansal görünümde bir istikrar gözlenirken, maliye politikasını normalleştirme çabaları, yüksek borç ve bütçe açıklarıyla mücadele etmeye devam ediyor ve yeni zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Raporda vurgulanan noktalardan biri, sürdürülebilir kamu maliyesini korumak ve tamponları yeniden oluşturmak için kalıcı mali konsolidasyon çabalarının önemi. Mali sıkılaşmanın özellikle aşırı ısınan ekonomilerde enflasyonla mücadeleyi destekleyeceği belirtiliyor.

Raporda ayrıca, Kovid-19 salgını öncesi tahminlere göre mali açıkların ve borçların daha yüksek olduğu, yüksek faiz oranlarının faiz giderlerini artırdığı, sosyal yardımların ve teşviklerin arttığı, bu da salgın ve enerji fiyatlarındaki şoklara karşılık olarak uygulanan destek tedbirlerinin uzatılmasıyla ilişkilendiriliyor.

BÜYÜK SEÇİM YILI

"Büyük Seçim Yılı" olarak adlandırılan 2024'te kamu maliyesine yönelik önemli risklerin devam ettiği ifade edilen raporda, maliye politikasının normalleşmesinin çeşitli zorlukları beraberinde getirebileceği vurgulanıyor. Raporda, dünya nüfusunun ve gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yarısından fazlasını temsil eden 88 ekonomi veya ekonomik bölgede seçimlerin gerçekleşeceği dikkate alındığında, mali patinaj risklerinin ciddi olduğu belirtiliyor.

IMF raporunda, küresel kamu borcunun GSYH'ye oranının 2023'te yüzde 93,2'ye ulaştığı ve salgın öncesi seviyenin yaklaşık 9 puan üzerinde olduğu kaydediliyor. Ayrıca, kamu borcunun GSYH'ye oranının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.

IMF yetkilileri tarafından kaleme alınan bir blog yazısında da hükümetlerin artan borçla mücadele etmesi, mali konsolidasyon sağlaması ve mali sürdürülebilirliği koruması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle mali patinajlardan kaçınılması, tamponların yeniden oluşturulması ve orta vadede mali sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiği ifade ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar'da önemli açıklamalar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar'da önemli açıklamalar - Dünya"Bölgede savaş riski var"Filistin için kader oylaması! Devlet olarak tanınacak mı? - DünyaFilistin için kader oylaması! Devlet olarak tanınacak mı?Skandal olay! Çin, Avrupa'daki vatandaşlarını kaçırıp ülkeye geri gönderiyor - DünyaSkandal olay! Çin, Avrupa'daki vatandaşlarını kaçırıp ülkeye geri gönderiyorTürkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı - DünyaTürkiye'den Pakistan'a başsağlığı mesajı!Tacikistan, Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattı - DünyaTacikistan, Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattıHizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı! 14 İsrail askeri yaralandı, 1 helikopter hasar gördü - Dünya14'ü asker 18 yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...