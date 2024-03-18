Bulgar medyası KAAN'ı yazdı! 'Türkler ilk savaşı kazandı'

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, Bulgar medyasında analiz edildi. Analizde KAAN'dan övgüyle söz edilirken, S-400 ve F-35 denkleminin çözümüne yönelik detaylara da yer verildi.

Türk savunma sanayii son yıllarda yaptığı atılımlarla dünyada adından övgüyle söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle Bayraktar TB2 ve AKINCI ile başlayan süreç, son dönemde Milli Muharip Uçak KAAN ile sürüyor.

Proje Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülürken, KAAN geçtiğimiz haftalarda ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın 13 dakika havada kaldığını, 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını söyledi.

Öte yandan geçtğimiz günlerde açıklama yapan Kotil, 2028 yılında 20 adet Milli Muharip Uçak KAAN'ın Hava Kuvvetleri envanterine gireceğini belirtti.

BULGAR DERGİSİ KAAN'I ANALİZ ETTİ

KAAN, ilk uçuşu sonrası Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya medyasında kendisine yer buldu, adından övgüyle söz ettirdi. Son olarak ise BulgarianMilitary dergisi KAAN'la ilgili bir analiz yayınladı. Analizde KAAN'ın F-35 ile rekabet edebileceği belirtilirken, KAAN'ın üretim sayısının ve diğer ülkelere satışlarının artması durumunda Washington'un, Ankara'ya 100 adet F-35 uçağını yeniden vermeyi düşünebileceği ifade edildi.

ERDOĞAN'IN SÖZÜNE ATIFTA BULUNDULAR

Analizde, ABD kanadının F-35 satışı için ortaya koyduğu şartlardan birinin de S-400 konusu olduğu belirtildi. BulgarianMilitary, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'leri milli güvenliğin temel noktası olarak gördüğünü hatırlattı ve Erdoğan'ın "Topraklarımızı savunmalıyız" sözlerine atıfta bulundu.

"İLK KAZANAN TÜRKİYE"

Türkiye'nin ABD'den modernize edilmiş F-16'lar dahil çeşitli füze ve silahları sipariş ettiğini hatırlatan dergi, "Bu, Erdoğan'ın ilk zaferine işaret ediyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından çıkartıldığı için 1 milyar doların üzerinde bir ödeme de yapacağı da belirtildi.

KAAN MI F-35 Mİ?

Bulgaristan merkezli dergi, F-35'e karşı Türk üretimi 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın zorlu bir rakip olarak görüldüğünü belirtti. Öte yandan Türkiye'nin olası bir F-35 alımında ise Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgede adeta rakipsiz bir hale geleceği ifade edildi.