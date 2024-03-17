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Haberler > Teknoloji > KAAN boyandı, yeni hali ortaya çıktı!

KAAN boyandı, yeni hali ortaya çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KAAN boyandı, yeni hali ortaya çıktı!
Milli Muharip Uçak, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, geçen ay ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirmişti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın boyandığını duyurdu, işte son hali...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen KAAN savaş uçağında, birçok Türk şirketi görev aldı. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlayacak. KAAN'ın saymakla bitmeyen özelliklerinin yanı sıra dış görünüşü de dikkat çekti.

YERLİ BOYALAR KULLANILDI

KAAN prototipinde, Türk ARGE ve kimya şirketi BOTEK tarafından geliştirilen askeri statüdeki boyalar kullanıldı. Gri renklerin hâkim olduğu KAAN savaş uçağında, BOTEK üretimi ALPAR MIL-PRF-23377 Astar Boya ve MIL-PRF-85285 Poliüretan Son kat Uçak Boyaları tercih edildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın yeniden boyandığını duyurdu. 

"VAKİT OLMADIĞINDAN BOYASIZ UÇURMUŞTUK"

Sosyal medyada yer alan paylaşımda "Şu anda KAAN'ı boyadık. Vakit olmadığından boyasız uçurmuştuk. Çok da güzel oldu." ifadeleri yer aldı. İşte KAAN'ın son hali

KAAN boyandı, yeni hali ortaya çıktı! - 1. Resim

 

MİLLİ MUHARİP UÇAK 'KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) özellikleri nelerdir? MMU projesinde yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi önemli teknolojik unsurlar bulunuyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen beşinci nesil çok rollü savaş uçağı MMU, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz ve güçlü ve atik bir platform. Bununla birlikte, Milli Muharip Uçak’ın kokpit tasarımı beşinci nesil savaş uçaklarında bulunması gereken kabiliyet ve donanımlara sahip ve bu yönüyle pilotun iş yükünü minimum seviyeye düşürmekte.

Milli Muharip Uçak, hava hakimiyetindeki üstünlüğünü ise; Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili, Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş ve Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlayacak.

'KAAN' İNSANSIZ MI?

Milli Muharip Uçak'ın MUM-T (Manned Unmanned Teaming / İnsanlı İnsansız Ekip) yeteneğini en yüksek verimlilikle kullanması planlanıyor. Bu nedenle, muharip uçağa eklenecek koltukla birlikte arka koltuktaki pilot, Bayraktar Kızılelma’da olduğu gibi insansız hava araçlarını yönetebilecek. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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