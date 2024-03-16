Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Temel Kotil canlı yayında tarih verdi! 20 KAAN Hava Kuvvetleri envanterine girecek

Temel Kotil canlı yayında tarih verdi! 20 KAAN Hava Kuvvetleri envanterine girecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 2028 yılında 20 adet Milli Muharip Uçak KAAN'ın Hava Kuvvetleri envanterine gireceğini duyurdu. Kotil, "Eurofighter ve Rafale'den daha iyi olacak bu uçaklar" ifadesini kullandı.

Yerli ve milli savunma sanayiinde son yıllarda atılan adımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Bayraktar TB2 ve AKINCI en çok dikkat çeken ve ihraç edilen üretimler olurken, bunların ardından Milli Muharip Uçak KAAN geliyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden birisi olarak gösterilen Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna dair tüm testler tamamlandı.

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN, büyük beğeni toplarken, dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği KAAN'ın ilk uçuşunun ardından bir müjde daha geldi.

"2028'DE 20 UÇAK TESLİM EDİLECEK"

CNN Türk'e konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN'da gelinen son durumu anlattı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ne zaman teslim edileceğini duyurdu.

"2028'de 20 uçağın Hava Kuvvetleri'ne teslimatı olacak" diyen Kotil, "Bizim gayretimiz bunu hazırlamak. Testler çok uzun sürüyor. Bütün ihtimalleri denemeden uçak vermiyoruz. Artık devir değişti, önceden biz uzman isimleri arıyorduk, şimdi bizden uzman isimleri istiyorlar. Önemli olan ağacın kendisi, meyve değil. İlk uçuşa tüm şirketi çağırdık" ifadelerini kullandı.

"EUROFİGHTER VE RAFALE'DEN DAHA İYİ OLACAK"

Kotil, "Bizim için 2028 önemli. 20 adet KAAN, 2028'de Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Test ediyoruz şu an. Eurofighter ve Rafale'den daha iyi olacak bu uçaklar" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeniden Refah adayı Mesut Hekimoğlu'ndan, lüks yatlı seçim konvoyu - GündemYeniden Refah adayından lüks yatlı seçim konvoyuYasa dışı bahise geçit yok! Suç örgütü elebaşı 'Sait Emiri' İzmir'de yakalandı - GündemSuç örgütü elebaşı 'Sait Emiri' İzmir'de yakalandıMeteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İl il açıkladı: Sağanak ve kar kuvvetli olacak - GündemSağanak, kar ve toz taşınımı bekleniyorIrak’ta keskin değişim var, sıra geldi eyleme! Mutabakat sahaya nasıl yansıyacak? - GündemMutabakat sahaya nasıl yansıyacak?Terör örgütü Irak’tan kaçmaya basladı! PKK, 30 yıl işgal ettiği yerlerden çekilirken kıyım yapıyor - GündemTürkiye’nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttıAK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için tarih belli oldu - GündemAK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli olduBingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı - GündemBingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Gündem15 yıl hapis cezası alan şahıs uyuşturucuyla yakalandıBaba Cihantimur'un kaza gününü anlattığı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumu tanıyorum, dönmek istiyor - GündemKaza gününü anlattı! Oğluyla ilgili dikkat çeken sözlerAkan trafikte yol verme kavgası! Önce boğazını sıktı, sonra yumruk attı - GündemAkan trafikte yol verme kavgası! Önce boğazını sıktı...
Sonraki Haber Yükleniyor...