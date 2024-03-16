Temel Kotil canlı yayında tarih verdi! 20 KAAN Hava Kuvvetleri envanterine girecek

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 2028 yılında 20 adet Milli Muharip Uçak KAAN'ın Hava Kuvvetleri envanterine gireceğini duyurdu. Kotil, "Eurofighter ve Rafale'den daha iyi olacak bu uçaklar" ifadesini kullandı.

Yerli ve milli savunma sanayiinde son yıllarda atılan adımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Bayraktar TB2 ve AKINCI en çok dikkat çeken ve ihraç edilen üretimler olurken, bunların ardından Milli Muharip Uçak KAAN geliyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden birisi olarak gösterilen Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna dair tüm testler tamamlandı.

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN, büyük beğeni toplarken, dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği KAAN'ın ilk uçuşunun ardından bir müjde daha geldi.

"2028'DE 20 UÇAK TESLİM EDİLECEK"

CNN Türk'e konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN'da gelinen son durumu anlattı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ne zaman teslim edileceğini duyurdu.

"2028'de 20 uçağın Hava Kuvvetleri'ne teslimatı olacak" diyen Kotil, "Bizim gayretimiz bunu hazırlamak. Testler çok uzun sürüyor. Bütün ihtimalleri denemeden uçak vermiyoruz. Artık devir değişti, önceden biz uzman isimleri arıyorduk, şimdi bizden uzman isimleri istiyorlar. Önemli olan ağacın kendisi, meyve değil. İlk uçuşa tüm şirketi çağırdık" ifadelerini kullandı.

"EUROFİGHTER VE RAFALE'DEN DAHA İYİ OLACAK"

Kotil, "Bizim için 2028 önemli. 20 adet KAAN, 2028'de Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Test ediyoruz şu an. Eurofighter ve Rafale'den daha iyi olacak bu uçaklar" dedi.