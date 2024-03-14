KAAN mı Eurofighter mı yoksa F-35 mi? Hangisi daha iyi?

Türkiye hava savunmasını geliştirmek için çeşitli savaş uçaklarını değerlendirmeye devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika F-35 Eurofighter ve KAAN açıklaması geldi. KAAN, F-16, Eurofighter ve F-35 uçaklarıyla ilgili de son durum haberimizde. Yerli savaş uçağımız Kaan F-35 F-16 ve Eurofighter'ı geride bırakır mı? Hangisi daha iyi? KAAN F-35'ten daha mı iyi? KAAN, F-16, Eurofighter ve F-35 birlikte olur mu? İşte tüm merak edilenler.

MSB kaynaklarından dikkat çeken F-35 açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin F-35'lere ödediği parayı geri alabileceğini söyledi. Bakanlık ayroca açıklamasında KAAN'ı işaret etti. İngiltere'den talep Eurofighter uçaklarıyla ilgili de açıklama geldi. Yerli savaş uçağımız Kaan F-35 F-16 ve Eurofighter'ı geride bırakır mı? Hangisi daha iyi? Peki 5. Nesil savaş uçağı olan F-35 mi daha iyi yoksa MMU KAAN mı? İşte tüm merak edilenler.

EUROFİGHTER MI F-35 Mİ KAAN MI?

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin F-35’e geri dönüp dönmeyeceğine yönelik açıklamasında "F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN’a odaklanmamız lazım” ifadesini kullanıldı. İngiltere’den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkin soru üzerine “Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız” açıklaması yapıldı. F-16'ların günümüz teknolojisinden geri kalmaya başlamasıyla beraber Türkiye'de Eurofighter Typhoon'a göz kırparak envanter genişletme çalışmalarının mesajını verdi.

KAAN F-35’TEN DAHA MI İYİ?

Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirerek savunma sanayisine damga vurdu. , Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. F-22 konseptinde üretilen MMU KAAN projesi , Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 krizi sonrasında başlatıldı. Türkiye, Rusya’dan S-400 alması sonrası ABD tarafından F-35 programından çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki bir haber sitesi KAAN'ın Fransız Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Alman Eurofighter Typhoon'dan çok daha iyi performans göstereceğinin özellikle altı çizildi. Haberde planlanan şartların gerçekleşmesi halinde Amerikan yapımı savaş uçağı F-35'ten daha hızlı olacağı da belirtilmişti. KAAN'ın 1,8 Mach hız ve 40 bin feette uçması için yerli motor üzerinde çalışıldığına dikkati çekilen haberde planlamaların gerçekleşmesi durumunda Amerikan F-35'ten daha hızlı olacağı belirtildi. Çünkü F-35'ler 1,6 Mach hıza ve maksimum 50 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI OLAN F-35 Mİ DAHA İYİ YOKSA MMU KAAN MI?

KAAN ve F-35’in karşılaştırmasında, KAAN, iki motorlu bir uçak olmasına rağmen arkadan çıkardığı ısı 1.500 dereceden aşağıda gösteriliyor. F-35’te ise bu ısı 2 bin derecenin üzerinde oluyor. Bu da KAAN’ın termal ısı açısından görünmezlik özelliğinde ABD yapımı F-35’ten daha başarılı yapıyor.

F-35 yıllardır göklerde ve birçok kabiliyeti artık bilinen bir uçak. Ancak MMU KAAN gizli olarak geliştirilen bir proje ve muhtemelen uçuş testleri bitene kadar da tam özellikleri açıklanmayacak. Ayrıca ABD uçağında bulunan radar sistemi 20 sene öncesine ait özellikleri barındırıyor. KAAN’ın ise radar özelliklerinin daha da gelişmiş olacak. Bunlarla birlikte F-35 haricinde 5’inci nesil olarak kabul edilen dünyadaki diğer bazı muharip uçaklar olarak Rusya’nın Su-57’si ve Çin’in J-20’si gösteriliyor.

KAAN VS EUROFİGHTER

Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Avrupa Birliği yapımı olarak ön plana çıkan Eurofighter Typhoon; çift motorlu, kanart delta kanatlı ve çok rollü savaş uçağı. Ayrıca tasarımı Fransız Dassault Rafale, Rus MiG 1.44 ve İsveçli Saab Gripen uçakları temel alınarak yapılmıştır. Öte yandan çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özellikleri arasında gösterilebiliyor. Öncelikle yerlilik hedefine bakılarak güvenlik ve proje odaklanması açısından KAAN bir adım önde başlıyor. Eurofighter'ın hizmete 2003 girişli olmasından dolayı aradaki 20 yıl elbette teknolojik olarak Typhoon'a negatif etkileri beraberinde getiriyor.