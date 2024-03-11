Gök vatanla buluşan KAAN, Çin'i endişelendirdi! 'Rekabet baskısı' manşetlerde

Milli Muharip Uçak KAAN'ın başarısı uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor. Çin basını da KAAN'ı mercek altına aldı. Manşetten verilen haberde, Çin'in J-35 savaş uçağı ticaretinde rekabet oluşturacağına yer verildi.

Son yıllarda savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla gücüne güç katan Türkiye, diğer yandan tüm dünyanın da ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzun zamandır çalışmaları devam eden Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Gelişme, pazar paylarını kaybetmek istemeyen ülkelerde endişeye yol açtı. Bu endişe Çin basınında da yer aldı. Çin'in önde gelen haber sitelerinden Zaker'de "KAAN, J-35’lerin müşterilerini kapmak ister mi?" başlıklı bir haber yayımladı.

TRT Haber'in aktardığına göre, haberde, Türkiye’nin KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren dördüncü ülke olduğuna dikkat çekildi. KAAN’ın süpersonik seyir ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulanarak radar kesit alanı özelliğine yer verildi.

RCS seviyesinin Çin, ABD ve Rus rakiplerinden daha düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin daha iyi olduğunun altı çizildi.

Haberde, Türkiye’nin TB-2’de olduğu gibi KAAN’la da Çin’in silah satış payını alabileceği belirtildi.

Pakistan’la yapılan iş birliğinin hatırlatıldığı haberde, KAAN’ın, Çin uçağı J-35 üzerinde ticari rekabet açısından baskıya neden olacağı yorumu dikkati çekti.