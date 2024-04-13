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Çin ekonomisini doğal afetler vurdu - 3 milyar doları aşkın kayıp

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çin ekonomisini doğal afetler vurdu - 3 milyar doları aşkın kayıp

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin’de yılın ilk çeyreğinde meydana gelen sel, kuraklık ve deprem gibi doğal afetler 3,28 milyar dolar ekonomik kayba neden oldu.

 Çin’de meydana gelen doğal afetler can kayıplarına neden olurken, ülke ekonomisini de zarara uğrattı. Yılın ilk çeyreğinde meydana gelen sel, kuraklık ve deprem gibi doğal afetler ülke ekonomisinde 3,28 milyar dolar kayba neden oldu. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, ekonomik kayba Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Ocak ayında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem ile Yunnan eyaletindeki heyelan ve Sarı Nehir’deki sel felaketinin yol açtığı hasar gerekçe gösterildi.

Afetlerde 79 kişinin öldüğü, 110 bin kişinin yer değiştirme veya yeniden yerleştirmeye ihtiyaç duyduğu aktarıldı. Afetlerden 26 bölgenin ve 10,4 milyon kişinin etkilendiği belirtildi. Raporda, 424 bin hektarlık alanın kuraklıktan etkilendiği, ülkenin kuzeybatısında kum fırtınaları, güneyinde ise orman yangınlarının görüldüğü aktarıldı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından ocak ayında yayımlanan geçtiğimiz yıla ait raporda ise doğal afetlerin 47,7 milyar dolar doğrudan ekonomik kayba yol açtığı, 691 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bakanlık madencilik gibi sektörlerde güvenlik eksiklikleri dahil olmak üzere afet ve kazalar sırasında müdahale sürelerini engelleyen sorunlarla mücadele etmek için 3 yıllık bir plan açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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