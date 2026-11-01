Çin ile Avrupa arasındaki ticaretin kilit güzergahı Türkiye oldu! Milyar dolarlık hattı açıkladılar

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik iş birliğinde yeni hedef 15 milyar dolar oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'te yaklaşık 10 milyar dolara ulaşırken Türk şirketleri için madencilikten tarıma, enerjiden dijital teknolojilere kadar birçok sektörde yatırım fırsatları öne çıktı. DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Selçuk Yüce, ortak üretim ve yeni ticaret bağlantıları için atılacak adımları anlattı.

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Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması için çalışmalar sürerken Türk şirketlerinin Orta Asya pazarındaki yatırım imkanları genişledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Selçuk Yüce, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 verilerine göre yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Yüce, yeni hedefe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hedefe ulaşmak için ticarete konu olan ürünleri çeşitlendirmemiz, karşılıklı pazar erişimini kolaylaştırmamız ve daha fazla firmayı ikili ticarete dahil etmemiz gerekiyor."

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TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR?

Kazakistan'da imalat sanayisi, madencilik, tarım ve gıda işleme alanları Türk yatırımcılar açısından öne çıktı.

Yüce, sağlık, kimya, ilaç ve tıbbi ekipman üretiminin de öncelikli sektörler arasında bulunduğunu ifade etti.

Enerji, lojistik, yapay zeka ve dijital teknolojilerde ortak girişimlerin geliştirilmesi hedeflenirken, tarımsal üretimde modern işleme ve depolama teknolojileri için de yeni fırsatlar değerlendirildi.

Yüce, gelecek döneme ilişkin beklentilerini şöyle anlattı:

"Önümüzdeki dönemde tarımsal ürünlerin ileri düzeyde işlenmesi, sağlık, imalat ve ambalaj sanayisi, inşaat malzemeleri, madencilik, ilaç ve gıda takviyesi üretimi ile lojistik merkezleri alanlarında yatırımların artmasını bekliyorum."

KAZAKİSTAN'DA YATIRIM YAPACAK ŞİRKETLERE AVANTAJLAR

Kazakistan'ın yatırım ortamını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği uygulamalar da Türk şirketleri açısından önem taşıdı.

Yatırımcı işlemlerinin tek noktadan yürütülmesini amaçlayan dijital platformlar ve idari sorunların çözümüne yönelik mekanizmalar, yatırım süreçlerini kolaylaştıran adımlar arasında yer aldı.

Özel ekonomik bölgelerde belirli koşulları sağlayan projelere vergi ve gümrük avantajları sunuldu.

İmkanların, Türk şirketlerinin Kazakistan'da üretim tesisi kurarak hem yerel pazara hem de çevre ülkelere ürün satmasını destekleyebileceği ifade edildi.

ORTA KORİDOR İÇİN YENİ ADIMLAR

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik iş birliğinde Orta Koridor da öncelikli başlıklardan biri oldu.

Çin'den başlayarak Kazakistan, Hazar Denizi ve Güney Kafkasya üzerinden Türkiye'ye uzanan güzergahın ticaret yollarını çeşitlendirmesi hedeflendi.

Yüce, koridorun daha etkin kullanılabilmesi için düzenli taşımacılık seferleri, öngörülebilir teslimat süreleri ve rekabetçi maliyetlerin önemine işaret etti.

İki ülke arasındaki görüşmelerde elektronik geçiş belgeleri, dijital yük yönetimi ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması da ele alındı.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA ORTAK ÜRETİM HEDEFİ

Selçuk Yüce, Türk Devletleri Teşkilatının ekonomik iş birliği açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

"Türk Devletleri Teşkilatını, ortak tarih ve kültür bağlarımızı ekonomik ve ticari işbirliğine dönüştürebileceğimiz önemli bir platform olarak görüyorum. Üye ülkelerin doğal kaynakları, üretim kabiliyetleri ve farklı pazarlara erişim imkanları birbirini tamamlıyor."

Yüce, Kazakistan'ın enerji ve maden kaynaklarının Türkiye'nin üretim tecrübesi ve teknolojik imkanlarıyla bir araya getirilmesinin ortak yatırımları artırabileceğini söyledi.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmasının ardından yeni hedef 15 milyar dolar olarak belirlendi.

Bu hedef doğrultusunda ürün çeşitliliğinin artırılması, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve daha fazla şirketin karşılıklı ticarete katılması amaçlandı.

Yüce, iki ülkenin ortak üretim yaparak üçüncü ülke pazarlarına birlikte açılmasının da uzun vadeli hedefler arasında bulunduğunu ifade etti.

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AZİMOV TÜRKİYE GAZETESİ'NE AÇIKLADI

Öte yandan Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi'ni yerinde takip eden Türkiye Gazetesi'ne konuşan TDT'nin yeni Genel Sekreteri Mirvokhid Azimov, Türk devletlerinin toplam ekonomik büyüklüğünün yıl sonunda 2,4-2,5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Azimov, Türk dünyasının ortak üretim merkezi haline gelebileceğini ifade ederken EUREFLECT Başmuhabiri ve Orta Asya uzmanı Derya Soysal da Orta Koridor'un Avrupa ile Orta Asya'yı birbirine bağladığını belirterek Türkiye üzerinden uzanan ulaşım hatlarının önemine işaret etti.

Türkiye Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan siyaset bilimci Dr. Mehmet Bozkuş ise Türkiye'nin TDT Dönem Başkanlığında ticaret, gümrük işlemleri, enerji ve ulaştırma alanlarında yeni iş birliklerinin gelişebileceğini söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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