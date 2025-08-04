Çin, Starlink’i vurmaya hazırlanıyor! GPS karartması için harekete geçtiler

Dünyanın en büyük uydu ağı olan Starlink, Çin’in hedefinde. Pekin yönetimi, SpaceX’e ait bu sistemin askeri amaçlarla kullanıldığı gerekçesiyle, lazer silahlarından katil uydulara kadar uzanan bir dizi “karşı önlem” planını masaya koydu.

İlgili Haber Elon Musk ülkeyi birbirine kattı: Gizli anlaşması ifşa oldu

UZAYDA YENİ CEPHE: ÇİN, STARLİNK'İ KÖR ETMEYE HAZIRLANIYOR

Associated Press’in özel haberine göre Çinli bilim insanları ve askeri stratejistler, Starlink takımyıldızını devre dışı bırakacak operasyonel kabiliyetler üzerinde yoğunlaştı. Çin kaynakları, ABD’nin bu ağı "çift kullanımlı bir sistem" olarak savaşa entegre ettiğini ve özellikle Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı rolün büyük endişeye yol açtığını iletti.

HEDEFTE LAZERLER, İYON SİLAHLARI VE SİNYAL KARIŞTIRICILAR VAR

Pekin’in üzerinde çalıştığı karşı önlemler arasında en dikkat çekici olanlardan biri, yüksek güçlü yönlendirilmiş enerji silahları. Kara ve denizaltı platformlarından ateşlenebilen bu lazer sistemleri, yörüngedeki Starlink uydularını doğrudan hedef almayı amaçlıyor. Çin ayrıca, iyon iticilerle donatılmış "katil uydular" geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu uydular, Starlink terminallerine fiziksel müdahalede bulunmak veya zarar vermek üzere tasarlanıyor.

Starlink’in güneş panellerini devre dışı bırakmayı hedefleyen kimyasal aşındırıcı maddeler de gündemde.

ÇİN TELESKOPLARLA HEDEF TAKİBİ YAPIYOR

Açık kaynak analizlerine göre Çin, optik teleskoplarla Starlink uydularının yörüngesini ve konumlarını izleme konusunda altyapı yatırımlarını artırmış durumda. Çin Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 tarihli bir akademik çalışmada, “güçlü savunma ve saldırı kapasitelerinin geliştirilmesi” çağrısı yapıldı.

UZAYDA ÜSTÜNLÜK SAVAŞI!

Alçak Dünya yörüngesinde (LEO) bulunan tüm uyduların üçte ikisi halihazırda Starlink’e ait. Yaklaşık 8.000 uydudan oluşan bu dev sistem, 140 ülkede aktif hizmet veriyor. Çin, İran ve Kuzey Kore ise bu kapsama alanı dışında.

ÇİN'İN CEVABI: GUOWANG VE QİANFAN HALA EMEKLEME AŞAMASINDA

Çin, Starlink’e rakip olarak gösterilen Guowang ve Qianfan adlı kendi ulusal uydu internet ağlarını geliştirmeye çalışıyor. Ancak bugüne kadar bu programlar kapsamında sadece 100’e yakın uydu fırlatıldığı bildiriliyor. Planlanan sayı ise 15.000’i buluyor.

PEKİN SESSİZ AMA HAZIRLIKLI: HİPERSONİK SİLAHLAR DA DEVREDE

Çin, Nisan 2025’te hipersonik silahlarda bir hamle yaptığını iddia etti. Mach 20 hızına ulaşabilen yeniden giriş süzülme aracı, küresel hedefleri 30 dakika içinde vurma kapasitesine sahip. Uzmanlara göre bu sistem, Starlink benzeri uzay platformlarına karşı da kullanılabilir.